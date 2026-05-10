Trump rejette la réponse de l'Iran aux propositions américaines

Le président américain Donald Trump sur un terrain de golf en Virginie (est des Etats-Unis) le 9 mai 2026. ( AFP / Aaron Schwartz )

Donald Trump a brutalement rejeté dimanche la réponse de l'Iran aux propositions américaines pour mettre fin à la guerre, agitant à nouveau la menace face à Téhéran, accusé d'avoir pris pour cible ses voisins du Golfe.

"Je viens de lire la réponse des soi-disant +représentants+ de l'Iran. Je ne l'aime pas — C'EST TOTALEMENT INACCEPTABLE!", a écrit en lettres capitales le président américain dans un bref message sur son réseau Truth Social.

Plus d'un mois après le début de la trêve entre les deux belligérants, les tractations semblent plus que jamais dans l'impasse et les espoirs de règlement nébuleux, aucune des parties n'ayant dévoilé publiquement ses propositions.

Après des jours d'attente, l'Iran a annoncé dimanche avoir répondu au plan américain, mais sans détailler sa réponse.

La télévision publique iranienne s'est bornée à rapporter que la réponse de Téhéran, transmise via le médiateur pakistanais, était "axée sur la fin de la guerre (...) sur tous les fronts, en particulier au Liban, et sur la garantie de la sécurité de la navigation maritime".

- Réouverture du détroit -

Une Iranienne brandit le drapeau de son pays, devant une panneau représentant le président américain Donald Trump, à Téhéran le 10 mai 2026 ( AFP / ATTA KENARE )

D'après le Wall Street Journal (WSJ), qui cite des sources proches du dossier, la proposition de Téhéran prévoit une réouverture graduelle du détroit d'Ormuz, que l'Iran bloque depuis le début des hostilités le 28 février, et une levée simultanée du blocus des ports iraniens par la marine américaine.

Selon le quotidien américain, Téhéran serait également prêt à "diluer" une partie de son uranium enrichi et à envoyer le reste dans un "pays tiers".

Washington et de nombreux pays soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de l'arme atomique via l'enrichissement de l'uranium, ce qu'il dément, défendant son droit au nucléaire civil.

"Il reste encore des matières nucléaires – de l'uranium enrichi – qui doivent être retirées d'Iran" et "des sites d'enrichissement à démanteler", a affirmé plus tôt dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la chaîne américaine CBS.

La guerre "a permis d'accomplir beaucoup de choses, mais elle n'est pas finie", a-t-il averti.

Dans un entretien enregistré plus tôt dans la semaine et diffusé dimanche, Donald Trump avait laissé entendre que l'armée américaine pourrait rester "deux semaines supplémentaires et frapper toutes les cibles" identifiées, pour apporter une "touche finale" à son offensive.

Capture d'écran réalisée le 10 mai 2026 d'une vidéo diffusée par l'armée américaine sur son compte X, montrant une frappe visant un pétrolier iranien ( US Central Command Public Affairs / - )

- Drones dans le Golfe -

Dans le Golfe, le détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps normal un cinquième du pétrole consommé dans le monde, continue de faire l'objet d'un bras de fer entre Washington et Téhéran, et de nouvelles attaques ont été signalées.

Au Qatar, un vraquier en provenance d'Abou Dhabi a été visé par un drone dans les eaux territoriales, avant de poursuivre son trajet, selon le ministère de la Défense.

L'agence de presse iranienne Fars a affirmé qu'il "battait pavillon américain et appartenait aux Etats-Unis", sans dire explicitement que l'Iran l'avait visé.

D'autres pays ont été ciblés par des drones: le Koweït n'en a pas précisé la provenance, mais Abou Dhabi a directement accusé Téhéran.

Des Iraniens passent devant des graffitis anti-américains et anti-israéliens, à Téhéran le 10 mai 2026 ( AFP / ATTA KENARE )

Dès le déclenchement de la guerre par Israël et les Etats-Unis, les monarchies du Golfe, alliées de Washington, avaient fait l'objet de frappes iraniennes.

Ces attaques interviennent deux jours après que l'armée américaine a visé deux pétroliers iraniens dans le golfe d'Oman, voie d'accès au stratégique détroit d'Ormuz.

"Notre retenue est terminée", a averti Ebrahim Rezaei, porte-parole de la commission de sécurité nationale du Parlement iranien. "Toute attaque contre nos navires déclenchera une riposte iranienne forte et décisive contre les navires et les bases" des Etats-Unis.

"Nous ne courberons jamais la tête devant l'ennemi, et s'il est question de dialogue ou de négociation, cela ne signifie ni capitulation, ni recul", a de son côté écrit sur X le président Massoud Pezeshkian.

La fermeture du détroit d'Ormuz a déclenché une flambée des prix du pétrole et perturbé l'économie mondiale.

- Paris et Londres dans le collimateur -

Le Royaume-Uni et la France s'activent de leur côté pour mettre sur pied une coalition internationale visant à sécuriser le détroit, après un règlement du conflit.

Tout déploiement déclenchera une "réponse décisive et immédiate" de l'armée iranienne, a averti le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, après l'annonce par Paris et Londres de l'envoi de bâtiments militaires pour se prépositionner dans la région.

La France "n'a jamais envisagé" un déploiement militaire à Ormuz, mais une mission de sécurisation "concertée avec l'Iran", a précisé le président Emmanuel Macron.

Une femme pleure un proche tué dans une frappe israélienne dans le sud du Liban, lors de ses funérailles à Saïda le 10 mai 2026 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )

Sur l'autre front du conflit, au Liban, Israël et le Hezbollah pro-iranien poursuivent leurs attaques mutuelles, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril.

Deux secouristes affiliés au Hezbollah ont été tués et cinq autres blessés dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban, a indiqué le ministère de la Santé, selon lequel les opérations israéliennes ont fait 2.846 morts depuis le début de la guerre le 2 mars.