Trump entend "faire pression" sur Xi à propos de l'Iran

Le président américain Donald Trump se rend en Chine, où il rencontrera son homologue Xi Jinping pour la deuxième fois depuis son retour au pouvoir ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Donald Trump cherchera à "faire pression" sur son homologue chinois Xi Jinping au sujet de l'Iran lors de sa visite à Pékin cette semaine, mais leur rencontre "hautement symbolique" visera surtout à apaiser les tensions commerciales entre les deux superpuissances, ont indiqué dimanche des responsables.

Le premier voyage du républicain en Chine depuis son retour à la Maison Blanche sera marqué par le faste et le solennel, avec notamment une visite du célèbre Temple du Ciel et un somptueux banquet d'Etat au programme, a détaillé la Maison Blanche.

Les dirigeants des deux premières puissances économiques mondiales aborderont de multiples sujets dont les droits de douane, Taïwan, la course à l'IA et les minéraux critiques.

"Ce sera une visite d'une portée symbolique considérable", a assuré dimanche Anna Kelly, porte-parole adjointe de l'exécutif américain.

"Mais bien sûr, le président Trump ne se déplace jamais pour le symbole seul. Le peuple américain peut s'attendre à ce que le président conclut encore de bons accords", a-t-elle ajouté. L'objectif pour Donald Trump sera de "rééquilibrer la relation avec la Chine et de donner la priorité à la réciprocité et à l'équité afin de restaurer l'indépendance économique américaine", a-t-elle encore dit.

- Soutien de Pékin à Téhéran -

Le président américain arrivera à Pékin mercredi soir pour cette visite qui durera jusqu'à vendredi et qui devait initialement se tenir en mars mais avait été repoussée en raison de l'éclatement du conflit en Iran.

Une cérémonie de bienvenue et une réunion bilatérale avec Xi Jinping se tiendront jeudi matin, suivies d'une visite du Temple du Ciel jeudi après-midi et d'un banquet d'Etat le soir.

Le président chinois et son épouse devraient rendre la pareille et se rendre à Washington plus tard en 2026, a affirmé Anna Kelly. Alors qu'il s'efforce de mettre fin au conflit au Moyen-Orient déclenché par les frappes américano-israéliennes en Iran, Donald Trump cherchera à pousser Xi Jinping, allié de Téhéran, à l'aider.

"Je m'attends à ce que le président fasse pression", a indiqué dimanche un haut responsable américain s'exprimant sous couvert de l'anonymat.

Selon lui, le président américain a évoqué "à de multiples reprises" la question des revenus fournis par la Chine à l'Iran et la Russie via l'achat d'hydrocarbures, ainsi que les ventes de biens à double usage civil et militaire.

"Je m'attends à ce que cette conversation se poursuive", a-t-il ajouté.

La question des récentes sanctions adoptées par les Etats-Unis contre la Chine en lien avec la guerre en Iran devrait également être abordée, a-t-il ajouté.

- "Stabilité" -

Les Etats-Unis et la Chine vont par ailleurs examiner la possibilité de prolonger leur trêve commerciale, conclue en octobre dernier en Corée du Sud, mais les tensions restent vives en raison des droits de douane toujours imposés par Donald Trump et de sa menace de nouvelles surtaxes.

Un deuxième responsable américain est resté évasif à la question de savoir s'il était probable qu'une prolongation soit conclue lors de cette visite.

"On ne sait pas encore clairement si cela va être prolongé maintenant, ou reporté à plus tard. Nous sommes en contact assez fréquent avec les Chinois à ce sujet", a-t-il indiqué à la presse.

Tout en ajoutant: "je pense que ce que les deux parties souhaitent, c'est la stabilité".

Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng et le ministre américain des Finances Scott Bessent se rencontreront par ailleurs mercredi en Corée du Sud.

Les présidents américain et chinois devraient discuter également de la création d'un possible "Comité au commerce" bilatéral.

Cet organe serait chargé d'identifier "les domaines d'intérêt mutuel en matière commerciale, comme les achats de produits agricoles" ou encore "d'avions", a indiqué un responsable américain.

La question de Taïwan, dont Washington est le principal soutien et fournisseur d'armes et dont Pékin revendique la souveraineté, devrait elle aussi être abordée.

Donald Trump et Xi Jinping ont "une conversation en cours" sur le sujet, "cela a été un sujet de discussion lors de leurs deux dernières interactions", a précisé le premier haut responsable américain.