OL GROUPE : OL FONDATION : 300 000 EUROS CONTRE LE CORONAVIRUS

Lyon, le 19 mars 2020



L'Olympique Lyonnais a souhaité apporter son soutien à tout ce qui est mis en œuvre pour lutter contre cette pandémie qui frappe aujourd'hui la France.

Après concertation avec les plus éminents spécialistes ainsi que la Préfecture du Rhône, le club a défini les modalités de sa contribution pour répondre de la façon la plus pragmatique possible aux besoins les plus urgents, en particulier dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'Olympique Lyonnais a ainsi décidé par l'intermédiaire de sa Fondation, d'affecter immédiatement à la gestion de cette crise une somme globale de 300 000 euros qui sera répartie sur deux axes essentiels :

100 000 euros pour financer via la Fondation Hospices Civils de Lyon (HCL), les deux projets de recherche clinique menés par les équipes de médecins chercheurs des Hospices Civils de Lyon,

200 000 euros pour répondre aux besoins d'urgence de notre territoire (matériel et équipements pour l'Hôpital, aide aux plus démunis).

Les responsables d'OL Fondation ont pris dès aujourd'hui directement contact, d'une part avec la Fondation HCL pour les informer de ce don, d'autre part avec la Préfecture pour identifier les besoins prioritaires du territoire auxquels la Fondation pourra consacrer son aide.

L'Olympique Lyonnais rappelle l'impérieuse nécessité de respecter toutes les directives édictées pour limiter au mieux la propagation de ce virus et il apporte son soutien à l'ensemble du personnel de santé qu'il souhaite aider comme il en a besoin.





OL Groupe



Tel : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65



Email : investisseurs@ol.fr



www.ol.fr

Euronext Paris - Compartiment B



Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All-Tradable - CAC All-Share - CAC Consumer Services -

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OLG.PA

Bloomberg : OLG FP

ICB : 5755 Services de loisirs