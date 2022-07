OL GROUPE : ARRIVÉE À L'OL DU DÉFENSEUR INTERNATIONAL ARGENTIN, NICOLÁS TAGLIAFICO, JUSQU'EN 2025

Lyon, le 25 juillet 2022

L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer la signature du défenseur international argentin de l'Ajax, Nicolás Tagliafico, pour 3 saisons soit jusqu'au 30 juin 2025. Le montant du transfert s'élève à 4,2 M€.

Agé de 29 ans, Nicolás Tagliafico a déjà connu plusieurs expériences au cours de sa brillante carrière. Formé en Argentine, il débute en professionnel au CA Banfield lors de la saison 2010/2011. Prêté une saison au Real Murcia, il rejoint ensuite le CA Independiente en 2015. Auteur de 111 matches en 3 saisons avec le club de Buenos Aires, le latéral gauche hérite notamment du brassard de capitaine et remporte la Copa Sudamericana en 2017 face au Flamengo du Lucas Paquetà.

Sélectionné pour la première fois en équipe d'Argentine durant l'été 2017, Nicolas Tagliafico s'engage à l'Ajax Amsterdam en janvier 2018 et s'impose comme un titulaire indiscutable. Vainqueur à 3 reprises du Championnat des Pays-Bas (2019, 2021, 2022), il soulève également deux fois la Coupe Nationale (2019, 2021) et atteint les 1/2 finales de la Champion's League en 2019. Au total, le natif de Rafael Calzado aura disputé 169 rencontres avec l'Ajax et inscrit 16 buts.

International argentin depuis son plus jeune âge, le joueur né en 1992 compte aujourd'hui 40 sélections avec l'Albiceleste. Fait marquant, le 10 juillet 2021, 28 ans après le dernier sacre de l'Argentine, il remporte la Copa America face au Brésil, prenant part à 5 des 7 matches de son équipe dans la compétition.

L'Olympique Lyonnais se réjouit de l'arrivée de Nicolás Tagliafico, joueur expérimenté avec près de 380 matches à son actif au plus haut niveau et dont le poste était l'une des priorités définies par Peter Bosz et son staff pour la saison à venir.



