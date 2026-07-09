Okwind : augmentation de capital de près de 4 millions d'euros avec maintien du DPS

Le groupe spécialisé dans le développement de solutions de production et de consommation d'énergie verte en circuit court annonce le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant global d'environ 4 millions d'euros. Cette opération a a pour objectif de consolider sa trésorerie et de faciliter les discussions en cours avec ses créanciers.

Le produit de l'augmentation de capital sera intégralement consacré aux besoins courants de Okwind. Il doit permettre à terme, la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de l'entreprise telle qu'exposée dans ses communiqués en date du 11 février 2026 et du 12 juin 2026.

Avec le produit net de l'émission, le fonds de roulement net consolidé de la société est suffisant pour faire face à ses obligations et ses besoins de trésorerie au cours des douze prochains mois.

Par ailleurs, la société envisage l'atteinte d'un EBITDA positif à compter de février 2027.

En cas de limitation de l'émission, à 75% du montant total prévu, soit 3 MEUR, le groupe devra trouver des sources de financement dilutives et/ou non dilutives complémentaires à compter de janvier 2027. En cas de financement dilutif les actionnaires seraient consultés préalablement dans le cadre d'une nouvelle assemblée générale.

A la date de lancement de l'opération, le capital social d'Okwind est composé de 8 313 000 actions, intégralement souscrites et libérées, d'une valeur nominale de 0,05 EUR chacune, admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.

Depuis plusieurs trimestres, le profil d'Okwind a nettement évolué, s'appuyant sur plusieurs facteurs clés :

- une offre intégrée répondant aux enjeux d'autoconsommation énergétique : l'entreprise poursuit le déploiement d'une nouvelle gamme de produits associant Trackers, BESS et EMS. Cette offre permet aux clients d'atteindre jusqu'à 90% d'autonomie énergétique tout en pilotant leur consommation et leur production de manière optimisée réduisant ainsi leur exposition à la volatilité des prix de l'électricité et favorisant le déploiement de solutions de production locale.

- un changement de canal de vente : Okwind élargit son canal de distribution et développe son activité d'équipementier au service de nouveaux partenaires, notamment installateurs et développeurs afin d'adresser plus largement son marché commerce et industrie.

- poursuite du renforcement de la compétitivité : la société a finalisé une restructuration significative de ses opérations (fermeture des agences hors Grand-Ouest, mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, déploiement d'un plan d'économies de l'ordre de 9 MEUR et recours accru à la sous-traitance pour renforcer son efficacité opérationnelle. Les effectifs s'établissaient à 137 collaborateurs à fin mars 2026, contre 235 au 1er janvier 2025. La société poursuit par ailleurs le processus de cession de l'usine d'Étrelles. Enfin, elle est actuellement en cours de négociation avec ses principaux créanciers pour obtenir un report de ses échéances.

- une gouvernance renouvelée assurant le pilotage d'un groupe transformé : Comme annoncé fin avril, le Conseil d'administration a dissocié les fonctions de président du conseil et de directeur général. Marie-Sylvie Bertail a ainsi été nommée directrice générale. Forte d'une expérience de près de 30 ans, elle dispose d'une solide expertise dans les domaines de la transition énergétique environnementale et assure le pilotage opérationnel de la société au quotidien.