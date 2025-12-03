 Aller au contenu principal
Okta dégringole après des prévisions jugées peu impressionnantes
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 11:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions de la société de gestion de l'identité Okta OKTA.O ont baissé de 3,2% à 79,25 $ avant le marché après que les perspectives de la société n'aient pas impressionné les investisseurs

** Les revenus du 4ème trimestre devraient se situer entre 748 et 750 millions de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (737,9 millions de dollars) - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre devrait se situer entre 84 et 85 cents, ce qui correspond largement à l'estimation de 84 cents

** Au moins quatre maisons de courtage ont réduit leurs prévisions sur le titre à la suite des résultats et des perspectives

** La Banque Scotia déclare que les prévisions pour le quatrième trimestre sont "bonnes, mais qu'elles manquent d'éclat pour inciter les investisseurs à revenir" sur le titre

** "Nous pensons que l'ampleur des résultats positifs pourrait diminuer à mesure que la direction se rapproche de l'objectif" - courtier RBC

** La société a également retenu ses perspectives pour l'exercice 27, ce qui a encore pesé sur le sentiment des investisseurs

** La note moyenne de 45 analystes est "achat"; PT médian à $116 - LSEG

** Les actions ont augmenté de 3,9 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

