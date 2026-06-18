Oklo et Centrus Energy signent un accord d'intention portant sur la fourniture de combustible ; les actions en hausse

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18 juin - ** L'action d'Oklo OKLO.N , société spécialisée dans les technologies nucléaires soutenue par Sam Altman, a progressé de 3,1 % à 60,71 dollars avant l'ouverture du marché

** Les actions de Centrus Energy LEU.N ont progressé de 5,5 % pour atteindre 179,86 dollars

** OKLO et LEU ont signé une lettre d’intention prévoyant que Centrus fournisse du combustible d’uranium faiblement enrichi à haute teneur (HALEU) pour alimenter jusqu’à cinq centrales Aurora, les livraisons devant débuter en 2029

** Centrus fournira du HALEU depuis son usine American Centrifuge située dans le comté de Pike, dans l’Ohio, afin de soutenir le projet de campus énergétique de 1,2 GW d’Oklo dans la région

** La lettre d’intention prévoit des paiements anticipés d’Oklo à Centrus afin de garantir l’approvisionnement en combustible pour la construction du site prévu par Oklo; ces modalités feront l’objet de négociations supplémentaires dans le cadre d’un futur accord définitif

** À la clôture d’hier, le titre OKLO affichait une baisse de 18 % depuis le début de l’année; celui du LEU reculait d’environ 30 % depuis le début de l’année