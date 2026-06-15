OHB dévisse sur l'annonce d'une levée de fonds

OHB lâche 9,3% vers 372 EUR, délaissé après l'annonce, par le groupe allemand de technologies spatiales, de son intention de lever environ 500 MEUR de capitaux et d'accroître son flottant par le biais d'une offre publique auprès de ses actionnaires existants via des droits de souscription.

Dans ce contexte, les principaux actionnaires de la société, la famille Fuchs et Orchid Lux HoldCo, une entité détenue indirectement par des sociétés conseillées par des filiales du groupe d'investissement américain KKR, prévoient de renoncer à leurs droits de souscription.

En conséquence, environ 94% des nouvelles actions devraient être vendues dans le cadre d'un placement privé simultané, qui devrait également inclure des actions détenues par Orchid Lux HoldCo. La famille Fuchs n'a pas l'intention de céder d'actions lors de cette opération et restera l'actionnaire majoritaire d'OHB. Orchid Lux HoldCo prévoit également de rester actionnaire, en conservant la majorité de sa participation actuelle.

Le produit brut de l'augmentation de capital devrait s'élever à environ 500 MEUR, pour une capitalisation boursière actuelle d'un peu moins de 7,9 MdsEUR. OHB prévoit d'utiliser le produit net pour l'industrialisation de ses sites de production, des acquisitions stratégiques, des investissements dans les lanceurs et les programmes de nouvelle génération, ainsi que pour d'autres projets.

La réalisation de l'offre de droits de souscription et du placement privé reste soumise aux conditions de marché et aux décisions ultérieures des instances dirigeantes compétentes.