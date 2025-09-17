Ofi Invest : rachat de la participation du Crédit Mutuel Arkéa dans Swen Capital Partners

(AOF) - Ofi Invest annonce le rachat de la participation de 40 % détenue par Crédit Mutuel Arkéa dans sa filiale Swen Capital Partners. À l’issue de cette opération, Ofi Invest détiendra 90,3 % du capital, aux côtés des 49 salariés de Swen CP, qui conservent 9,7 % du capital et leur rôle actif dans la gouvernance. Cette nouvelle répartition offrira davantage de flexibilité pour permettre aux actionnaires salariés de se renforcer dans le capital. Enfin, l’équipe dirigeante reste en place et pleinement mobilisée autour du projet d’entreprise.

Cette opération s'inscrit pleinement dans le plan stratégique d'Ofi Invest, qui vise à consolider sa présence dans le private equity, la dette privée et les infrastructures, tout en développant des synergies entre les expertises du groupe, précise Ofi Invest.

"Ce renforcement s'inscrit dans une logique de continuité et d'engagement. Il reflète notre confiance dans le potentiel de Swen CP et notre volonté de lui donner les moyens d'accélérer son développement, en France comme à l'international ", a déclaré Jean-Pierre Grimaud, directeur général d'Ofi Invest.