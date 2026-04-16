Ofi Invest : hausse de près de 10 milliards d'euros des actifs sous gestion en 2025

(AOF) - En 2025, Ofi Invest confirme sa trajectoire de croissance. L’unique pôle de gestion d’actifs d’Aéma groupe affiche désormais 210,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, en hausse de près de 10 MdsEUR sur l’exercice 2025, portée par une collecte nette positive de 2,7 MdsEUR et un effet marché très favorable. Le résultat d’exploitation s’améliore fortement pour atteindre 74 M€, en progression de 35% par rapport à 2024.

Cette dynamique permet une nette amélioration du coefficient d'exploitation, qui s'établit à 75,4%, soit -7,6 points sur un an, reflétant la consolidation du modèle et la matérialisation des synergies.

Le résultat net progresse quant à lui à 83 M€, en hausse de 10 M€ par rapport à 2024, porté par l'amélioration de la marge opérationnelle, et la contribution liée à l'intégration de SWEN Capital Partners dès le quatrième trimestre.

"La quasi-totalité des objectifs du plan stratégique 2024-2026 ont été atteints en 2025. En trois ans, Ofi Invest a franchi des étapes déterminantes de son développement avec les intégrations réussies d'Abeille Asset Management puis d'Egamo. Ofi Invest, ses filiales et ses équipes sont aujourd'hui pleinement engagés dans une trajectoire de croissance, avec une feuille de route claire : développer des encours rentables, répondre aux besoins des assureurs vie et de leurs réseaux, piloter toute la chaîne de valeur de l'épargne et adapter en permanence notre offre aux évolutions des marchés, de la réglementation et aux besoins des investisseurs institutionnels et particuliers", déclare Jean-Pierre Grimaud, directeur Général d'Ofi Invest.