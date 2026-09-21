Ofi Invest AM lance un fonds dédié à l'autonomie stratégique européenne

(Zonebourse.com) - Dans un contexte marqué par l'accélération des mutations géopolitiques, industrielles et technologiques, Ofi Invest Asset Management annonce le lancement du compartiment Ofi Invest European Equity Strategic Autonomy au sein de la SICAV Global Platform. Cette stratégie vise à investir dans les entreprises qui renforcent la capacité de l'Europe à défendre ses intérêts et à promouvoir son autonomie économique, technologique, numérique, énergétique et stratégique.

Ofi Invest European Equity Strategic Autonomy entend offrir aux investisseurs une exposition ciblée aux entreprises européennes qui contribuent activement à la sécurisation des ressources stratégiques, au développement des capacités industrielles et technologiques afin de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe.

Le compartiment vise ainsi à capter le potentiel de croissance associé à cette dynamique au travers d'un portefeuille d'actions européennes.

Une approche articulée autour de trois piliers stratégiques

La stratégie s'appuie sur trois thématiques complémentaires :

- la sécurité énergétique, en ciblant des entreprises qui contribuent à la diversification des approvisionnements, au développement des infrastructures énergétiques et à la transition vers des sources d'énergie locales ;

- les chaînes d'approvisionnement et la relocalisation, en ciblant des entreprises qui contribuent au renforcement de la résilience industrielle européenne et à la sécurisation des intrants critiques ;

- la défense et la sécurité numérique, en ciblant des entreprises qui participent à la protection des intérêts stratégiques européens et au développement des infrastructures technologiques critiques.

La sélection des valeurs repose sur une gestion active associant analyse fondamentale, expertise sectorielle et outils quantitatifs afin de construire un portefeuille diversifié et équilibré autour de ces trois piliers.

L'objectif de ce compartiment est de surperformer son indice de référence, l'Eurostoxx (SXXT Index). Il se peut que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué ou que la performance diverge de l'Eurostoxx. En raison du risque de gestion discrétionnaire et thématique, le portefeuille peut ne pas être exposé aux valeurs les plus performantes de l'indice.

Classé Article 8 au sens du règlement SFDR, le compartiment intègre les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans son processus d'investissement. Il est également éligible au PEA (Plan d'Épargne en Actions).

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