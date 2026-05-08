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Ofi Invest AM choisit un ex-Axa IM comme directeur des gestions
information fournie par Agefi Asset Management 08/05/2026 à 08:00

Ofi Invest Asset Management vient de recruter Christophe Herpet en tant que directeur des gestions ou chief investment officer , a appris L’Agefi . L’intéressé prend la suite d’Eric Bertrand, devenu directeur général de la société de gestion, filiale d’Ofi Invest, le 27 mars , pour succéder à Jean-Pierre Grimaud. La nomination doit être officialisée ce lundi 4 mai.

Christophe Herpet a passé vingt ans chez Axa Investment Managers, qui vient de passer dans le giron de BNP Paribas Asset Management. Il avait rejoint la société de gestion du groupe Axa en 2004 au sein de la division Structured Finance & Alternatives, avant d’occuper, de 2011 à 2019, les fonctions de responsable obligataire ( head of fixed income ) pour plusieurs marchés européens. De 2019 à 2024, il occupait les fonctions de responsable mondial de l’obligataire ( global head of fixed income ), où il supervisait plus de 330 milliards d’euros d’actifs et dirigeait des équipes situées en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.

Depuis 2025, Christophe Herpet, âgé de 57 ans, avait intégré le groupe Axa France où il était head of investment solutions & shareholder allocation .

Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, Christophe Herpet pilotera l’ensemble des expertises de gestion d’Ofi Invest Asset Management et contribuera à la mise en œuvre de la stratégie d’investissement au service des clients institutionnels, assureurs et épargnants particuliers.

Cette arrivée fait suite au départ de Jean-Pierre Grimaud de la direction générale d’Ofi Invest AM. Remplacé par Eric Bertrand, qui était directeur général délégué et directeur des gestions auparavant, il se consacre désormais pleinement à la direction générale du groupe Ofi Invest.

Ofi Invest Asset Management compte plus de 188 milliards d’euros d’actifs à fin décembre 2025, après une collecte de 2,4 milliards d’euros l’année dernière.

Laurence Marchal

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