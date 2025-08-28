 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 21:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1930 GMT jeudi:

** L'Italien UniCredit CRDI.MI a déclaré avoir augmenté sa participation dans la banque grecque Alpha Bank ACBr.AT à près de 26 % après avoir conclu des instruments financiers pour une participation supplémentaire de 5 %. nL8N3UK1E6

** L'ADNOC d'Abu Dhabi vend une participation d'environ 3 % dans son unité de logistique et de services par le biais d'une offre de souscription, alors que la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis a recours à davantage de ventes d'actions secondaires dans ses activités. nL1N3UK0DX

** Le Groupe canadien Guardian Capital GCG.TO a accepté d'être privatisé par Desjardins Gestion d'actifs mondiaux dans le cadre d'une transaction de 1,67 milliard de dollars canadiens (1,21 milliard de dollars) en numéraire, a déclaré jeudi la société de services financiers. nL4N3UK0VQ

** Boeing BA.N demande l'approbation de l'UE pour racheter Spirit AeroSystems SPR.N , la plus grande entreprise autonome d'aérostructures au monde, selon des documents publiés sur le site Web de la Commission européenne. nL6N3UK0DL

** Berkshire Hathaway, par l'intermédiaire de sa filiale National Indemnity Company, a augmenté sa participation dans les sociétés japonaises Mitsubishi Corp 8058.T et Mitsui & Co

8031.T , ont indiqué les sociétés. nL1N3UK05R

** Barclays BARC.L a accepté de vendre sa participation dans la coentreprise Entercard Group à son partenaire Swedbank AB SWEDa.ST pour un montant estimé à 2,6 milliards de couronnes (273,2 millions de dollars), a déclaré la banque britannique. nL4N3UK0J8

Fusions / Acquisitions

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

