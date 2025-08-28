((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1930 GMT jeudi:

** L'Italien UniCredit CRDI.MI a déclaré avoir augmenté sa participation dans la banque grecque Alpha Bank ACBr.AT à près de 26 % après avoir conclu des instruments financiers pour une participation supplémentaire de 5 %. nL8N3UK1E6

** L'ADNOC d'Abu Dhabi vend une participation d'environ 3 % dans son unité de logistique et de services par le biais d'une offre de souscription, alors que la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis a recours à davantage de ventes d'actions secondaires dans ses activités. nL1N3UK0DX

** Le Groupe canadien Guardian Capital GCG.TO a accepté d'être privatisé par Desjardins Gestion d'actifs mondiaux dans le cadre d'une transaction de 1,67 milliard de dollars canadiens (1,21 milliard de dollars) en numéraire, a déclaré jeudi la société de services financiers. nL4N3UK0VQ

** Boeing BA.N demande l'approbation de l'UE pour racheter Spirit AeroSystems SPR.N , la plus grande entreprise autonome d'aérostructures au monde, selon des documents publiés sur le site Web de la Commission européenne. nL6N3UK0DL

** Berkshire Hathaway, par l'intermédiaire de sa filiale National Indemnity Company, a augmenté sa participation dans les sociétés japonaises Mitsubishi Corp 8058.T et Mitsui & Co

8031.T , ont indiqué les sociétés. nL1N3UK05R

** Barclays BARC.L a accepté de vendre sa participation dans la coentreprise Entercard Group à son partenaire Swedbank AB SWEDa.ST pour un montant estimé à 2,6 milliards de couronnes (273,2 millions de dollars), a déclaré la banque britannique. nL4N3UK0J8