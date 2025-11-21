((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Codelco, Adani Enterprises, Nokia, American Industrial Partners, SIX Group, Cagliari, Teck Resources, ADNOC-Covestro)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT vendredi:

** Le fournisseur de logiciels d'assurance Majesco, soutenu par des fonds d'investissement privés, a conclu un accord pour acquérir la société de logiciels de gestion des pensions et des avantages sociaux Vitech, CVC prenant une participation minoritaire dans la société combinée dans le cadre de la transaction.

** La société pétrolière d'Abu Dhabi ADNOC et la société allemande Covestro 1COVG.DE ont reçu l'approbation réglementaire finale du ministère allemand de l'économie pour leur opération de rachat de 14,7 milliards d'euros (16,9 milliards de dollars), a déclaré la société de produits chimiques.

** Le cabinet indépendant de conseil Glass Lewis a recommandé vendredi aux actionnaires de Teck Resources TECKb.TO de voter en faveur d'un accord de fusion avec Anglo American AAL.L .

** Le groupe d'investisseurs américain, dirigé par Maurizio Fiori de Praxis Capital Management, a acquis une participation minoritaire dans le club de Cagliari, a annoncé l'équipe de Serie A.

** L'opérateur des marchés boursiers suisse et espagnol envisage des acquisitions et le lancement d'une bourse d'actions paneuropéenne pour les petites et moyennes entreprises, a déclaré son directeur général à Reuters.

** La société d'investissement américaine American Industrial Partners envisage de vendre ou d'introduire en bourse Aluminium Dunkerque, la plus grande usine d'aluminium de France, a déclaré un responsable syndical.

** La société finlandaise Nokia NOKIA.HE a déclaré qu'elle prévoyait d'investir 4 milliards de dollars aux États-Unis, en ciblant la recherche, le développement et la production pour faire progresser la connectivité réseau basée sur l'intelligence artificielle.

** L'unité du conglomérat indien Adani Enterprises ADEL.NS a vendu des actions d'une valeur de 25 milliards de roupies (278,9 millions de dollars) dans AWL Agri Business AWLA.NS par le biais de transactions en vrac, selon les données des bourses.

** Le minier chilien Codelco et le groupe indien Adani ont signé un accord pour l'exploration d'un projet de cuivre au Chili, a déclaré Codelco dans un communiqué.

** Le fabricant de maroquinerie China International Development Corp < 0264.HK > a déclaré qu'il étudiait l'acquisition de Lonten Semiconductor Co Ltd pour un montant pouvant atteindre 9 milliards de dollars HK (1,16 milliard de dollars).

** L'assureur japonais Tokio Marine a signé un accord définitif pour acquérir Commodity & Ingredient Hedging (CIH) pour 970 millions de dollars, a annoncé la société.

** Le groupe français de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie Veolia < VIE.PA > a déclaré qu'il avait accepté de racheter à Enviri < NVRI.N > la société américaine de traitement des déchets dangereux Clean Earth pour un montant de 3 milliards de dollars.

** Plantro a fait une nouvelle proposition pour acquérir Dye & Durham, a déclaré le fabricant canadien de logiciels juridiques, un mois après que la société d'investissement a retiré une offre antérieure.

** GE HealthCare < GEHC.O > a déclaré jeudi qu'il allait acquérir le fournisseur de logiciels d'imagerie médicale Intelerad pour 2,3 milliards de dollars en espèces, le fabricant d'appareils médicaux cherchant à se développer sur les marchés des soins ambulatoires.

** California Pizza Kitchen a signé un accord pour être rachetée par un groupe d'investisseurs dirigé par Consortium Brand Partners et comprenant Eldridge Industries, la société d'investissement de Todd Boehly, pour un montant inférieur à 300 millions de dollars, selon des sources familières de l'affaire.

