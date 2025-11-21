Wall Street termine en hausse, espère une nouvelle baisse de taux de la Fed

Des opérateurs à la Bourse de New York le 21 novembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé en hausse vendredi, poussée par les commentaires d'un responsable de la banque centrale américaine (Fed), qui laissent espérer les investisseurs quant à une nouvelle baisse de ses taux cette année.

Le Dow Jones a pris 1,08%, l'indice Nasdaq 0,88% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,98%. Sur la semaine, les principaux indices de la place américaine restent toutefois en recul, d'environ 2%.

Vendredi, avant l'ouverture de la place américaine, le président de la Fed de New York John Williams a déclaré "continue(r) de voir de la marge pour un nouvel ajustement à court terme" des taux directeurs.

A moins de trois semaines de la dernière réunion de la Réserve fédérale de l'année, sa déclaration a immédiatement fait réagir les investisseurs, qui ont conclu que la balance penchait à nouveau vers une détente monétaire en décembre.

Désormais, une nette majorité d'investisseurs parient sur une baisse de taux en décembre, contre une minorité un jour plus tôt, selon l'outil de veille CME FedWatch.

"Cela a certainement été un facteur important dans le rebond d'aujourd'hui", commente auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, d'Edward Jones, notant "une certaine sensibilité autour des taux".

L'indice Russell 2000, qui réunit 2.000 PME, a avancé de 2,80%. Petites et moyennes entreprises sont traditionnellement soutenues par un environnement de taux plus bas et une conjoncture économique positive.

Reste que "le fait que nous n'allions pas obtenir certaines données clés ne facilite pas la tâche" des membres de la Fed.

Le CPI, mesure phare d'inflation aux Etats-Unis, d'octobre et le rapport sur l'emploi pour le même mois ne seront jamais publiés en raison de la longue paralysie budgétaire qu'a connue le pays.

Ces mêmes données pour le mois de novembre ne seront connues qu'après la réunion de décembre de la Réserve fédérale.

Pour Angelo Kourkafas, "la tendance restera à la baisse des taux jusqu'en 2026, de manière progressive et lente".

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se détendait à 4,06% vers 21H25 GMT, contre 4,08% la veille en clôture.

En parallèle, les investisseurs semblent avoir modéré leurs craintes quant à la possibilité d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA).

"Une partie de ce scepticisme pourrait persister, les investisseurs commençant à se demander un peu plus si l'IA peut générer des profits suffisants pour justifier toutes ces dépenses importantes", anticipe M. Kourkafas.

Selon lui, l'enthousiasme "n'est pas terminé" même si "les valorisations ont probablement atteint leur plafond".

Côté entreprises, les valeurs associées au secteur des cryptoactifs ont plutôt résisté au recul du bitcoin , à l'image des plateformes d'échange Coinbase (+0,94%) et Robinhood (+1,03%).

Le groupe de prêt-à-porter Gap (+8,24% à 24,96 dollars) a bondi, porté par des ventes en hausse lors du troisième trimestre, notamment grâce à une campagne publicitaire virale avec le groupe de musique Katseye.

