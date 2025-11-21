L1: L'OM corrige Nice et repasse en tête

Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood (à droite) ont été les principaux artisans de la victoire de Marseille (5-1) à Nice, le 21 novembre 2025 ( AFP / Valery HACHE )

Sérieux, efficace et très supérieur à son adversaire du soir, l'OM a repris provisoirement la tête de la Ligue 1 en s'imposant facilement vendredi à Nice (5-1) pour préparer sereinement la très importante réception de Newcastle mardi en Ligue des champions.

Jeudi, Roberto De Zerbi s'était dit heureux d'avoir pu bien travailler pendant la trêve internationale, mais on ne savait pas trop quelles conclusions en tirer, les quelques retours de blessures (Balerdi, Kondogbia, Weah, Nadir) étant compensés par de nouveaux pépins (Aguerd, Murillo).

Mais les joueurs du technicien italien ont répondu sur le terrain avec une prestation très consistante, qui doit leur offrir une bonne dose de confiance avant de se frotter à Newcastle mardi, pour ce qui ressemble à une dernière carte à abattre en Ligue des champions.

En attendant, les Marseillais repartent de la Côte d'Azur installés sur la première marche du podium, dont seul le Paris SG pourra les déloger, en cas de succès samedi soir face au Havre.

Pour Nice en revanche, les affaires ne s'arrangent pas. Neuvièmes avant les autres matchs de cette 13e journée, les Aiglons viennent en effet d'enchaîner trois défaites consécutives en championnat et ont très souvent paru totalement impuissants vendredi.

Après un début de match équilibré et bruyamment animé par les ultras niçois, qui fêtaient le 40e anniversaire de leur groupe, l'OM a en effet assez vite pris les devants.

Porté notamment par l'envie de Benjamin Pavard, revanchard après une période difficile, ou l'activité de Geoffrey Kondogbia, qui retrouvait le terrain après une longue absence, l'équipe de De Zerbi a su mettre la pression sur la très jeune et parfois fébrile défense centrale niçoise.

- Impitoyable Greenwood -

L'attaquant anglais Mason Greenwood, auteur d'un doublé pour l'Olympique de Marseille contre Nice, le 21 novembre 2025 à l'Allianz Riviera ( AFP / Valery HACHE )

L'ouverture du score a été signée Pierre-Emerick Aubameyang, plus vif et plus attentif que Melvin Bard pour reprendre un ballon dévié par Pavard sur un corner frappé par Mason Greenwood (1-0, 11e).

L'Anglais a ensuite marqué lui-même le deuxième but marseillais d'une frappe du droit déviée par Bard, qui a vécu 45 premières périodes très pénibles (2-0, 33e).

Le début de bagarre générale qui a suivi le but de Greenwood a ensuite brièvement relancé les Aiglons, qui ont eu plusieurs fois l'occasion de marquer (Terem Moffi 42e et 45e+2, Bard 45+3) mais ont finalement surtout montré que Jeffrey De Lange était un gardien remplaçant tout à fait fiable.

Juste avant la pause, Igor Paixao, accompagné par Aubameyang, a de son côté saboté un deux-contre-un qui aurait pu permettre à l'OM de boucler définitivement l'affaire, et le match était donc encore ouvert au retour des vestiaires.

Il ne l'est resté que quelques minutes, le temps pour De Lange de mettre à nouveau Moffi en échec, puis pour Greenwood d'enfoncer le clou. Contrairement à Moffi, l'Anglais est impitoyable: à la 53e minute, il a laissé Juma Bah sur place d'un crochet et d'une accélération avant de battre Yehvann Diouf d'une impeccable frappe croisée du droit (3-0).

Cinq minutes plus tard, Timothy Weah, décidément plus que précieux, alourdissait la marque au bout d'une jolie action animée par Aubameyang et Emerson Palmieri (4-0) et l'affaire était entendue.

Les ultras niçois ont craqué des fumigènes et tiré un feu d'artifice qui ont provoqué l'interruption du derby de la Côte d'Azur contre l'OM, le 21 novembre 2025. ( AFP / Valery HACHE )

Mohamed-Ali Cho a bien sauvé l'honneur de la tête, bien servi par Sofiane Diop (4-1, 63e), mais l'OM a encore sévi quand Aubameyang a montré à Paixao comment on gère un deux-contre-un. Pas rancunier, le Gabonais a servi le Brésilien et Marseille s'est imposé 5-1.

En fin de match, un feu d'artifice tiré par les ultras niçois a interrompu le match quelques instants, mais tout était réglé. On sait que la Coupe d'Europe ne réussit pas aux Aiglons et vendredi, l'adversaire était clairement de calibre européen.