((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: TWFG, Bullish, Howden. Mises à jour: EQT)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mardi à 13h30 GMT:

** TWFG a élargi sa plateforme MGA spécialisée avec l'acquisition d'Asset Protection Insurance Associates (APIA), a annoncé le courtier coté au NASDAQ.

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** Bullish BLSH.N a annoncé son intention d'acquérir l'agent de transfert Equiniti dans le cadre d'une transaction évaluée à 4.2 milliards de dollars, alors que la plateforme d'échange de cryptomonnaies cherche à mettre en place une infrastructure permettant de faire le pont entre la technologie blockchain et les marchés de capitaux traditionnels.

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** Howden a acquis les actifs de propriété intellectuelle du fournisseur de données et d'analyses cybernétiques Cybeta, a annoncé le courtier.

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** La société britannique Intertek ITRK.L a déclaré qu'elle examinait une offre publique d'achat révisée du groupe suédois de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST , évaluée à 8.93 milliards de livres sterling (12 milliards de dollars), quelques semaines après que la société de tests de produits eut rejeté les offres précédentes.

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** Vodafone VOD.L a accepté de racheter la participation de son partenaire CK Hutchison 0001.HK dans VodafoneThree pour 4.3 milliards de livres sterling (5.8 milliards de dollars), devenant ainsi l'unique propriétaire du plus grand opérateur mobile britannique un an après sa création. nL4N41I08L

** Derichebourg DBG.PA a annoncé avoir signé un accord contraignant en vue d'acquérir Scholz Recycling pour un montant non divulgué, sous réserve des autorisations réglementaires et d'autres conditions habituelles. nL8N41I0FJ

** Aventum a acquis son premier MGA en rachetant Post & Co, spécialiste de la logistique et du transport maritime basé à Rotterdam, afin de renforcer sa plateforme Rokstone MGA et de se développer en Europe continentale. nL6N41I0EA

** Regis Resources RRL.AX va racheter son concurrent de plus petite taille, Vault Minerals VAU.AX , afin de créer le troisième plus grand producteur d'or coté en bourse d'Australie, évalué à environ 10.7 milliards de dollars australiens (7.67 milliards de dollars).

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** L'Ukraine vise à lever environ 13 milliards de hryvnia (295 millions de dollars) auprès d'investisseurs privés grâce à la privatisation d'actifs publics cette année, a déclaré la Première ministre Yulia Svyrydenko.