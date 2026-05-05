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Atos remporte un nouvel accord pluriannuel avec l'assureur CNA
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 17:00

Atos annonce l'extension et l'élargissement de son partenariat stratégique historique avec la compagnie d'assurance américaine CNA, filiale du conglomérat Loews Corp, pour la fourniture de services de gestion des infrastructures et de cybersécurité.

Le groupe français de services informatiques précise que la valeur totale attendue de ce contrat est d'environ 500 MUSD sur la durée de l'accord principal et inclut d'éventuelles futures extensions et des services supplémentaires.

Dans le cadre de ce nouvel accord, qui renforce près d'une décennie de collaboration entre les deux groupes, Atos continuera de fournir, sur l'ensemble du système d'information de CNA, des services d'infrastructure critiques.

Ceux-ci incluront les services mainframe , les opérations réseau et middleware , l'environnement numérique de travail, le support aux utilisateurs, la gestion des identités et des accès, la gestion des incidents majeurs et la cybersécurité.

Le nouveau contrat inclut une durée de base initiale de 67 mois, assortie d'options de prolongation et d'élargissements du périmètre, et illustre l'engagement sur le long terme de CNA envers Atos, considéré comme un partenaire stratégique clé.

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