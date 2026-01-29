((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Coterra Energy-Devon Energy, SpaceX et Apple)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 20:45 GMT jeudi:

** Coterra Energy CTRA.N et Devon Energy DVN.N pourraient annoncer un accord de fusion dès la semaine prochaine, dans ce qui serait la plus grande transaction pétrolière et gazière dans l'industrie du schiste américain depuis près de deux ans, a déclaré jeudi à Reuters une source familière avec le dossier.

** Les sociétés SpaceX et xAI d'Elon Musk sont en pourparlers pour fusionner en vue d'une offre publique de vente à grande échelle prévue pour la fin de l'année. Les fusées de Musk, les satellites Starlink, la plateforme de médias sociaux X et le chatbot Grok AI seraient regroupés sous un même toit, selon une personne informée de l'affaire et deux documents récents de l'entreprise vus par Reuters.

** Apple AAPL.O a déclaré avoir acquis Q.ai, une startup israélienne qui travaille sur la technologie d'intelligence artificielle pour l'audio.

** La société américaine de capital-investissement Carlyle Group

CG.O a conclu un accord initial pour acheter la plupart des actifs étrangers de Lukoil LKOH.MM , que la deuxième compagnie pétrolière russe est obligée de vendre en raison des sanctions américaines. nL1N3YU0AY

** VSE Corp VSEC.O , qui fournit des pièces de rechange et des services de réparation pour l'aviation, a déclaré qu'elle achèterait Precision Aviation Group (PAG), une société de portefeuille de GenNx360 Capital Partners, pour 2,03 milliards de dollars en espèces et en actions. nL4N3YU1ME

** La branche logistique d'Alibaba 9988.HK prévoit de fusionner son unité de conduite autonome avec la société chinoise de robovan Zelos Technology, formant une nouvelle entité évaluée à environ 2 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet. nL4N3YU0U4

** Trois entreprises sont en concurrence pour l'appel d'offres de GAIL India GAIL.NS en vue d'acquérir une participation pouvant aller jusqu'à 26 % dans un projet de gaz naturel liquéfié aux États-Unis, a déclaré le président de GAIL India, Sandeep Kumar Gupta. nL4N3YU0LS

** L'investisseur activiste Elliott Investment Management envisage une offre publique d'achat pour Toyota Industries

6201.T , a rapporté mercredi le quotidien économique Nikkei, ce qui pourrait compliquer davantage les efforts du groupe Toyota pour privatiser le fabricant de chariots élévateurs à fourche.

** L'entreprise d'investissement Audax Private Equity étudie la possibilité de vendre le fournisseur de cybersécurité BlueCat Networks, ce qui pourrait rapporter plus de 1,5 milliard de dollars, selon des personnes familières avec le dossier.

** La société d'investissement Steel Partners a déclaré mercredi qu'elle avait offert 18 dollars par action pour acquérir une participation de 51% dans InMode INMD.O , ce qui a fait grimper de près de 8% les actions de la société de technologie médicale basée en Israël et cotée aux États-Unis dans les échanges après les heures de bureau. nL4N3YT2PU