 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 132,87
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 11:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1050 GMT lundi:

** BP < BP.L > a accepté de vendre des participations minoritaires dans certains de ses actifs de pipelines terrestres américains dans les bassins Permian et Eagle Ford à la société d'investissement Sixth Street pour 1,5 milliard de dollars, a-t-elle déclaré.

nL6N3WF07A

** La société Fintech CompoSecure < CMPO.N >, soutenue par l'ancien directeur général d'Honeywell David Cote, est prête à acheter Husky Technologies à Platinum Equity pour environ 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Wall Street Journal.

nL4N3WF0EF

** Le groupe publicitaire britannique M&C Saatchi < SAA.L > a rejeté une offre non sollicitée de 50 millions de livres (67,1 millions de dollars) pour sa division médias de la part de son rival Brave Bison < BBSN.L >, déclarant que l'offre "sous-évalue fondamentalement" l'activité.

nL4N3WF0BU

** Philadelphia Insurance Companies a acquis la division véhicules de collection d'Ignyte Insurance, soutenue par Carlyle.

nL6N3WD023

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BP
444,850 GBX LSE +0,58%
BRAVE BISONGROUP
80,000 GBX LSE -1,23%
Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
M&C SAATCHI
140,750 GBX LSE +3,49%
Pétrole Brent
64,70 USD Ice Europ -0,57%
Pétrole WTI
60,91 USD Ice Europ +0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank