((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1050 GMT lundi:

** BP < BP.L > a accepté de vendre des participations minoritaires dans certains de ses actifs de pipelines terrestres américains dans les bassins Permian et Eagle Ford à la société d'investissement Sixth Street pour 1,5 milliard de dollars, a-t-elle déclaré.

nL6N3WF07A

** La société Fintech CompoSecure < CMPO.N >, soutenue par l'ancien directeur général d'Honeywell David Cote, est prête à acheter Husky Technologies à Platinum Equity pour environ 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Wall Street Journal.

nL4N3WF0EF

** Le groupe publicitaire britannique M&C Saatchi < SAA.L > a rejeté une offre non sollicitée de 50 millions de livres (67,1 millions de dollars) pour sa division médias de la part de son rival Brave Bison < BBSN.L >, déclarant que l'offre "sous-évalue fondamentalement" l'activité.

nL4N3WF0BU

** Philadelphia Insurance Companies a acquis la division véhicules de collection d'Ignyte Insurance, soutenue par Carlyle.

nL6N3WD023