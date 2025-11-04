 Aller au contenu principal
Wall Street termine en baisse, s'inquiète de niveaux de valorisation trop élevés
information fournie par AFP 04/11/2025 à 22:12

Des opérateurs à la Bourse de New York le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )



La Bourse de New York a terminé en berne mardi, traversée par des craintes sur les niveaux de valorisation de certaines entreprises de la tech, dans un contexte d'attentes toujours plus hautes pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Le Dow Jones a perdu 0,53%, l'indice Nasdaq a chuté de 2,04% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 1,17%.

