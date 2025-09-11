((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** L'opératrice de magasins de proximité RaceTrac a accepté d'acheter la chaîne de sandwichs Potbelly Corp PBPB.O pour environ 566 millions de dollars mercredi, dans un geste rare pour un opérateur de magasins de proximité de racheter une marque de restaurant.

** Barrick Mining ABX.TO a déclaré mercredi qu'il avait accepté de vendre sa mine d'or Hemlo au Canada à Carcetti Capital pour un montant pouvant atteindre 1,09 milliard de dollars.

** Santos STO.AX , deuxième productrice de gaz australienne, a déclaré jeudi avoir signé un accord avec le fabricant d'explosifs Orica ORI.AX pour négocier un accord potentiel d'approvisionnement en gaz domestique à partir de son projet Narrabri Gas en Nouvelle-Galles du Sud.

** La société de capital-investissement GTCR a conclu un accord de 4,1 milliards d'euros (4,8 milliards de dollars) pour acheter le fabricant tchèque de médicaments génériques Zentiva

1SKF401E.BV à Advent International, a rapporté le Financial Times mercredi, citant des sources non identifiées.

** La société française d'infrastructures énergétiques Technip Energies TE.PA a déclaré jeudi qu'elle avait accepté d'acheter l'activité Advanced Materials & Catalysts du groupe chimique américain Ecovyst ECVT.N pour un montant de 556 millions de dollars.

** La compagnie d'électricité espagnole Iberdrola IBE.MC a acheté une participation de 30,29% dans son entreprise brésilienne Neoenergia NEOE3.SA au fonds de pension brésilien Previ pour 11,95 milliards de reais (2,21 milliards de dollars), a t-elle déclaré.

** Les sociétés d'investissement mondiales Carlyle Group et EQT, ainsi que les acteurs régionaux HongShan Capital Group et Boyu Capital, préparent des offres finales pour une participation de contrôle dans les activités de Starbucks en Chine, ont déclaré cinq personnes ayant connaissance de l'affaire.

** Lufthansa LHAG.DE travaille avec le ministère italien de l'économie pour augmenter sa participation dans la compagnie aérienne publique ITA Airways à 90% d'ici juin 2026, a rapporté le journal Corriere della Sera, citant deux sources familières avec les discussions.

