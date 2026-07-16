((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Howden, KKR, Seven & I Holdings; Mises à jour: Uber, Eli Lilly, ABB, Angelini Pharma, Bridgepoint)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 13 h 30 GMT:

** Uber < UBER.N > a accepté d'acquérir la société allemande Delivery Hero < DHER.DE > pour une valeur de 14,8 milliards de dollars, afin de créer le plus grand groupe de livraison de repas hors de Chine et de contrer la concurrence croissante de ses rivaux américains et européens.

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** Howden a racheté Folk Asset Management, une société de conseil financier basée à Limerick, dans le cadre de l’expansion de son équipe de conseil financier en Irlande, a indiqué le courtier.

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** Les sociétés de capital-investissement KKR < KKR.N > et Energy Capital Partners ont revu à la hausse leur offre publique d’achat sur la société irlandaise DCC < DCC.L > pour la deuxième fois en cinq semaines, a indiqué le distributeur d’énergie, évaluant la société à un maximum de 67,97 livres sterling par action, soit 5,81 milliards de livres sterling (7,86 milliards de dollars).

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** Eli Lilly < LLY.N > a annoncé son intention d’acquérir le développeur de médicaments psychédéliques AtaiBeckley < ATAI.O > pour un montant pouvant atteindre 3,8 milliards de dollars, se lançant ainsi dans la course au développement de traitements psychédéliques contre la dépression et d’autres troubles mentaux.

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** ABB < ABBN.S > dispose de 14 milliards de dollars pour de nouvelles acquisitions, a déclaré son directeur général Morten Wierod, après que le groupe d'ingénierie suisse a annoncé le rachat, pour un montant record de 5,5 milliards de dollars, de la société britannique d'automatisation Rotork < ROR.L >.

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** Angelini Pharma a annoncé avoir finalisé l'acquisition du laboratoire américain Catalyst Pharmaceuticals < CPRX.O >, spécialisé dans les médicaments destinés au traitement des maladies rares, dans le cadre d'une opération de 4,1 milliards de dollars à laquelle a participé la CDP, l'organisme de crédit public italien.

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** Bridgepoint < BPTB.L > a accepté d’acquérir une participation majoritaire dans la société allemande de tests de laboratoire GBA Group auprès d’Ardian, a déclaré Bridgepoint, confirmant ainsi une information de Reuters.

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** Le géant japonais de la distribution Seven & i Holdings < 3382.T > envisage d’acquérir une participation à deux chiffres dans l’opérateur polonais de supérettes Zabka Group < ZAB.WA >, a déclaré le ministre polonais des Finances, Andrzej Domanski.

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** Le groupe Hyundai Motor a annoncé son intention de faire de la société américaine de robotique Boston Dynamics une filiale à 100 % en rachetant la participation d’environ 10 % détenue par le groupe SoftBank < 9984.T >, une opération qui, selon lui, lui permettra de déployer des technologies robotiques de pointe dans l’ensemble de ses activités.

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** La société d’investissement suédoise EQT < EQTAB.ST > va relever son offre sur Kakaku.com < 2371.T > à plus de 3 400 yens par action, soit un montant supérieur aux 3 384 yens proposés précédemment par LY Corp < 4689.T >, filiale de SoftBank, et par Bain Capital, selon le Nikkei.

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