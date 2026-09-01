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(Ajout de Bombardier et Nestlé)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 19 h 30 GMT:

** Nestlé a accepté mardi de céder sa plateforme Holistic Health, son activité principale de vitamines, minéraux et compléments alimentaires (VMS), à la société de capital-investissement Yellow Wood Partners pour 1 milliard de dollars, selon un communiqué publié par les deux entreprises.

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** Bombardier BBDb.TO a annoncé mardi qu’elle allait acquérir une usine canadienne appartenant à son fournisseur Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 7011.T , qui fabrique les ailes des avions Global 5500 et 6500 du constructeur de jets privés. nL4N44T1K5

** Chesapeake Utilities CPK.N a indiqué que sa filiale avait cédé une participation de 49 % dans un projet d’infrastructure de transport de gaz naturel de 1,2 milliard de dollars, situé dans le sud de la Floride, à NextEra Energy Resources NEE.N . nL4N44T165

** Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé qu'elle revendrait sa participation dans Chobani au fabricant de yaourts pour 925 millions de dollars, alors que la société de boissons restructure ses activités à la suite de son acquisition de JDE Peet's. nL6N44T0P1

** La société américaine de capital-investissement Veritas Capital a conclu un accord en vue d'acquérir la société britannique de services de traitement thermique Bodycote BOY.L dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,85 milliard de livres sterling (2,51 milliards de dollars), dette comprise, devançant ainsi son concurrent CVC. nL6N44T0JX

** Gamma Communications GAMA.L a accepté d’être rachetée par la société de capital-investissement londonienne Epiris, qui valorise l’opérateur de télécommunications britannique à 1,08 milliard de livres sterling (1,46 milliard de dollars) dette comprise, ont annoncé les deux sociétés, mettant ainsi un terme à plusieurs mois de négociations. nL4N44T0JJ

** La société pétrolière norvégienne DNO DNO.OL a accepté de racheter la société britannique Capricorn Energy CNE.L pour 396 millions de dollars, ont déclaré les parties, devançant ainsi son concurrent Genel Energy GENL.L . nL4N44T0HG

** Octopus Energy a annoncé avoir acquis la société danoise de négoce d’électricité BD Energy afin de renforcer ses capacités de négoce axées sur la technologie, dans le cadre de l’expansion de ses activités dans le secteur des énergies renouvelables en Europe. nL4N44T0FY

** Le groupe suisse de sécurité Dormakaba DOKA.S a déclaré qu'il allait simplifier sa structure actionnariale en rachetant une participation à son principal actionnaire, après avoir publié un résultat opérationnel ajusté sur l'ensemble de l'exercice conforme aux attentes du marché. nL8N44T073