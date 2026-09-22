((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: CD&R, Vale Mises à jour:)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mardi à 13 h 30 GMT:

** Les groupes de capital-investissement CD&R et Warburg Pincus sont en pourparlers pour racheter Canaccord Wealth, la branche britannique de gestion de patrimoine de Canaccord Genuity, ont indiqué deux sources proches du dossier.

nL6N45E0J3

** Le groupe minier brésilien Vale VALE3.SA a accepté d'acquérir une participation de 30 % dans Ligga SA pour environ 190 millions de dollars afin de s'assurer un accès à long terme à des volumes supplémentaires de minerai de fer de haute qualité provenant de la région de Carajas, a-t-il indiqué dans un communiqué boursier. nS0N44G01H

** La société australienne IDP Education IEL.AX a déclaré avoir rejeté une offre publique d'achat d'environ 694,7 millions de dollars australiens (493,79 millions de dollars) émanant de Blackstone, estimant que cette proposition sous-évaluait considérablement la société.

nL4N45E0G2

** La société australienne Global Lithium Resources GL1.AX a accepté une offre publique d’achat de près de 333 millions de dollars australiens (237 millions de dollars) émanant d’une filiale locale de Titan Lithium Group, une entreprise spécialisée dans les matériaux pour batteries basée aux Émirats arabes unis, ce qui a fait bondir son cours de près de 50 %.

nL4N45E0AK