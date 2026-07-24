((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: BP, mises à jour: Commerzbank)

24 juillet - Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 13 h 30 GMT:

** BP < BP.L > est en pourparlers avancés pour céder son activité solaire, Lightsource, à un consortium soutenu par le fonds souverain du Koweït, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

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** Le président de la Commerzbank CBKG.DE , Jens Weidmann, a invité vendredi UniCredit CRDI.MI à entamer des négociations sur les conditions d’une fusion, la banque allemande ayant renoncé à toute résistance à cette OPA italienne non désirée pour se concentrer désormais sur l’obtention de concessions.

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** Le groupe néerlandais de conseil en ingénierie Arcadis < ARDS.AS > a déclaré vendredi avoir reçu une deuxième offre publique d'achat non sollicitée de la part de son homologue canadien WSP Global < WSP.TO >>, confirmant ainsi une information de Reuters publiée jeudi. nL8N43Q0DO

** Allianz a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue d’acquérir les activités d’assurance-vie de HSBC à Singapour pour 2,7 milliards de dollars singapouriens (soit 2,1 milliards de dollars), renforçant ainsi la présence du groupe d’assurance allemand en Asie nL6N43Q0HU

** Reckitt Benckiser < RKT.L >> a convenu vendredi de céder son activité russe de produits d'hygiène au fabricant local de biens de consommation Arnest Management, alors que la société britannique poursuit la réduction de sa présence en Russie. nL4N43Q0DZ

** HSBC < 0005.HK >> < HSBA.L >> a accepté de céder ses activités d’assurance vie et santé à Singapour à Allianz < ALVG.DE >> pour 2,7 milliards de dollars singapouriens (soit 2,1 milliards de dollars), dans le cadre de la réduction de ses activités non stratégiques et de sa concentration sur ses activités de gestion de patrimoine et de banque de gros en Asie. nL4N43P2PN

** Safety Insurance Group < SAFT.O >> a annoncé jeudi qu’une filiale de l’assureur espagnol Mapfre allait racheter la société dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 1,54 milliard de dollars, ce qui a fait bondir son action de 36,4 % à 99,52 dollars après la clôture.

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** Safety Insurance Group, basé à Boston, a accepté d’être racheté par une filiale de Mapfre dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1,54 milliard de dollars. nL6N43P1G1