((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Mission, Thomson Reuters)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mardi à 13h30 GMT:

** Mission a renforcé sa présence en Amérique latine grâce à l'acquisition de Capital Bay Underwriting, une société de gestion générale (MGU) spécialisée dans la réassurance facultative des risques financiers et basée à Miami, auprès de Ryan Specialty.

nL6N43G03A

** Thomson Reuters < TRI.TO > a annoncé qu'elle céderait une participation de 51 % dans son activité Global Print à KKR pour environ 500 millions de dollars et qu'elle formerait une coentreprise avec cette société de capital-investissement, qui détiendrait une licence exclusive pour la distribution de son contenu sous forme de livres imprimés et numériques.

nL4N43G133

** KKR a rejoint Amwins Group et Dragoneer Investment Group au sein du consortium candidat à l’acquisition de Steadfast, a annoncé mardi le courtier australien. nL6N43G0CR

** Genesis Minerals < GMD.AX > a convenu d’acquérir sa concurrente de plus petite taille, Vault Minerals < VAU.AX >, dans le cadre d’une opération qui donnerait naissance au troisième plus grand producteur d’or d’Australie, avec une capitalisation boursière d’environ 12.6 milliards de dollars australiens (8.71 milliards de dollars). nL4N43F1SOt