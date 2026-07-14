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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Mission, Thomson Reuters)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mardi à 13h30 GMT:

** Mission a renforcé sa présence en Amérique latine grâce à l'acquisition de Capital Bay Underwriting, une société de gestion générale (MGU) spécialisée dans la réassurance facultative des risques financiers et basée à Miami, auprès de Ryan Specialty.

nL6N43G03A

** Thomson Reuters < TRI.TO > a annoncé qu'elle céderait une participation de 51 % dans son activité Global Print à KKR pour environ 500 millions de dollars et qu'elle formerait une coentreprise avec cette société de capital-investissement, qui détiendrait une licence exclusive pour la distribution de son contenu sous forme de livres imprimés et numériques.

nL4N43G133

** KKR a rejoint Amwins Group et Dragoneer Investment Group au sein du consortium candidat à l’acquisition de Steadfast, a annoncé mardi le courtier australien. nL6N43G0CR

** Genesis Minerals < GMD.AX > a convenu d’acquérir sa concurrente de plus petite taille, Vault Minerals < VAU.AX >, dans le cadre d’une opération qui donnerait naissance au troisième plus grand producteur d’or d’Australie, avec une capitalisation boursière d’environ 12.6 milliards de dollars australiens (8.71 milliards de dollars). nL4N43F1SOt

Fusions / Acquisitions

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