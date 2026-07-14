Des juges de la Cour suprême américaine demandent plus de moyens pour leur sécurité

Les juges de la Cour suprême américaine Elena Kagan (ge) et Amy Coney Barrett arrivent pour leur audition devant une commission budgétaire de la Chambre des représentants, à Washington, le 14 juillet 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Deux juges de la Cour suprême des Etats-Unis ont évoqué mardi une hausse des menaces à l'encontre de ses neuf magistrats et réclamé une augmentation des moyens financiers pour assurer leur sécurité, lors d'une rare audition devant le Congrès.

Elena Kagan, nommée en 2010 par le démocrate Barack Obama, et Amy Coney Barrett, nommée en 2020 par le républicain Donald Trump, ont été entendues dans la matinée par une commission de la Chambre des représentants avant une seconde audition dans l'après-midi devant une commission du Sénat.

Ces auditions sur le budget de la plus haute juridiction américaine, les premières depuis 2019 pour des juges de la Cour suprême en exercice, surviennent alors qu'elle a rendu voici deux semaine plusieurs décisions importantes, notamment la réaffirmation du droit du sol, que le président Donald Trump avait tenté de remettre en question par décret.

Les deux magistrates ne se sont toutefois pas épanchées sur ces décisions, respectant une tradition de devoir de réserve en dehors de leurs opinions écrites.

Au moment de commencer l'audition à la Chambre, le responsable républicain Dave Joyce a exhorté les membres de la commission à "rester concentrés" sur les questions budgétaires.

Les juges de la Cour suprême américaine Elena Kagan (ge) et Amy Coney Barrett arrivent pour leur audition devant une commission budgétaire de la Chambre des représentants, à Washington, le 14 juillet 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )

L'audition "n'a pas pour but de revenir sur les opinions de la Cour", a ajouté le député.

Elena Kagan a défendu dans ses remarques liminaires une hausse du budget de fonctionnement de la Cour suprême de près de 21 millions de dollars, ce qui le porterait à 228 millions de dollars. La hausse servirait en grande partie à renforcer la sécurité autour de ses neuf juges, en finançant par exemple l'affectation de six agents supplémentaires par magistrat.

Il faut "faire face aux défis de notre temps", a déclaré la magistrate.

Plusieurs juges de la Cour suprême ont reçu des menaces de mort ces dernières années en raison de leurs décisions, et 2026 a vu une "hausse très considérable de 38% des menaces", selon les chiffres de la police de la Cour suprême cités par Elena Kagan.

"Sans peur ou favoritisme"

"Avec un pays profondément divisé et une rhétorique de plus en plus violente contre les juges, le Congrès doit fournir un financement suffisant pour assurer la sécurité de tous les personnels judiciaires", a soutenu le député démocrate Steny Hoyer.

La Cour suprême des Etats-Unis, à Washington, le 25 juin 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

En mai, la juge conservatrice Amy Coney Barrett avait été victime de "swatting", pratique qui consiste à passer un faux appel d'urgence pour signaler des coups de feu au domicile des personnes visées, dans le but de susciter une réponse armée de la police.

"Je ne m'attendais pas à ce que remplir cette mission me mette en position de devoir expliquer à mes enfants ce qu'est un gilet pare-balles et pourquoi je devais en porter un", a-t-elle déclaré devant la commission mardi.

"Comme la juge Kagan l'a dit, les juges fédéraux à travers le pays et la branche judiciaire, y compris à la Cour suprême, continuent de faire leur travail sans peur ou favoritisme, mais le niveau de menace est très haut", a affirmé la juge de 54 ans.

Le magistrat en chef de la Cour suprême, le conservateur John Roberts, avait averti en mars que "l'hostilité" dirigée vers les juges à travers le pays était "dangereuse".

"Cela doit cesser", avait-il martelé.

Il n'avait alors pas fait mention explicite de Donald Trump, qui multiplie les critiques contre les membres de la Cour suprême quand des décisions vont à son encontre.

En mai, le président républicain s'en était pris explicitement à Neil Gorsuch et Amy Coney Barrett — deux des trois juges de la Cour suprême qu'il a nommés lui-même lors de son premier mandat — pour le "coup dévastateur" qu'ils lui auraient porté en s'opposant à sa politique de droits de douane.

Donald Trump avait alors dit s'attendre à davantage de "loyauté" de leur part.