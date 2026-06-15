((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Fox Corp, Nuvei, Salesforce, American Express)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 13 h 30 GMT:

** Fox Corp < FOXA.O > rachète Roku < ROKU.O > dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions évaluée à environ 22 milliards de dollars, pariant que l'association de ses programmes sportifs et d'information avec une plateforme de streaming TV de premier plan renforcera sa position alors que les audiences se tournent vers le numérique.

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** Nuvei va racheter la société de paiements transfrontaliers Payoneer < PAYO.O > pour environ 2,75 milliards de dollars en espèces, ont annoncé les deux entreprises, alors que la fintech canadienne vise à se développer à l'international.

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** Salesforce < CRM.N > a annoncé avoir signé un accord en vue d'acquérir la plateforme d'agents IA autonomes Fin pour environ 3,6 milliards de dollars.

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** American Express < AXP.N > a annoncé qu'elle allait racheter la plateforme de réservation de restaurants TheFork à Tripadvisor < TRIP.O > dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces d'une valeur de 700 millions de dollars, ce qui a fait grimper de 14 % le cours de l'action de la plateforme de voyage en ligne lors des échanges avant l'ouverture du marché.

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** L'investisseur activiste américain Elliott Investment Management a pris une participation de près de 5 % dans le distributeur de fournitures professionnelles Bunzl < BNZL.L >, selon une source proche du dossier, ce qui a fait grimper de 3 % le cours de l'action du groupe britannique.

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** La personne la plus riche d'Australie, la magnat des mines Gina Rinehart, a pris une participation de plus d'un milliard de dollars dans l'introduction en bourse record de 75 milliards de dollars de SpaceX < SPCX.O >, a rapporté le Wall Street Journal, citant une source proche du dossier.

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** Le groupe de construction français Saint-Gobain < SGOB.PA > a accepté de céder son activité de distribution spécialisée en Suède, en Norvège et au Danemark, principalement sous la marque Dahl, au distributeur finlandais Kesko < KESKOB.HE > pour 1,5 milliard d'euros (1,7 milliard de dollars), a annoncé la société.

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** Le distributeur australien de chaussures et de vêtements de sport Accent Group < AX1.AX > a reçu une offre publique d'achat de 390,8 millions de dollars australiens (276,80 millions de dollars) de la part de son principal actionnaire, Frasers Group < FRAS.L >, ce qui a fait bondir son action de plus de 16 %.

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** IFM Global Infrastructure Fund a revu à la hausse son offre publique d'achat sur la société australienne Atlas Arteria < ALX.AX >, la portant à 7,40 milliards de dollars australiens (5,24 milliards de dollars). Le fonds a qualifié cette offre révisée de « meilleure et dernière » proposition et a déclaré qu'il ne l'augmenterait pas, à moins qu'une offre concurrente ne soit présentée.

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** Le groupe australien GPT < GPT.AX > a annoncé que son fonds GPT Wholesale Shopping Centre Fund allait acquérir des participations dans deux grands centres commerciaux auprès du fonds Australian Prime Property Fund - Retail, géré par Lendlease < LLC.AX >, dans le cadre d'une transaction de 1,2 milliard de dollars australiens (850 millions de dollars).

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