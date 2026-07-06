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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 22:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: CK Hutchison, Tencent Mobility, Comcast, Cochin Shipyard Mises à jour: Fincantieri, Lockheed Martin, ING, Solstice Advanced Materials)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 19 h 30 GMT:

** Le conglomérat CK Hutchison Holdings 0001.HK , coté à Hong Kong, a annoncé lundi qu'il envisageait de céder Marionnaud, son enseigne européenne de parfumerie et de cosmétiques, à une société fondée par David Konckier, directeur général du Groupe Bogart JBOG.PA . nL4N43815N

** Tencent Mobility, une filiale de Tencent Holdings

0700.HK , cherche à lever jusqu’à 1,55 milliard de dollars en vendant des actions de la société chinoise de vidéos courtes Kuaishou Technology 1024.HK , selon une lettre d’intentions consultée lundi par Reuters. nL1N4380DY

** Sky, filiale de Comcast CMCSA.O , a accepté d’acquérir les chaînes de télévision et le service de streaming de la chaîne britannique ITV ITV.L pour 1,6 milliard de livres sterling (2,13 milliards de dollars), créant ainsi un leader britannique capable de rivaliser avec les géants mondiaux que sont YouTube, Netflix, Amazon et Disney. nL4N4380AQ

** Le gouvernement indien va céder jusqu’à 5,04 % de sa participation dans Cochin Shipyard COCH.NS par le biais d’une offre de vente, selon un message publié sur X par le secrétaire du ministère indien de l’Investissement et de la Gestion des actifs publics. nL4N43811K

** Le constructeur naval italien Fincantieri FCT.MI a accepté d’acquérir quatre entreprises italiennes spécialisées dans les technologies sous-marines pour un investissement initial d’environ 600 millions d’euros (685,1 millions de dollars). nL6N4380M6

** La société nucléaire d'État russe Rosatom va acquérir une participation majoritaire dans le groupe logistique russe Delo auprès de l'homme d'affaires Sergueï Chichkarev, ont rapporté des agences de presse russes, citant le directeur général de Rosatom, Alexeï Likhachev. nS8N42Y08D

** Solstice Advanced Materials SOLS.O , société issue de la scission de Honeywell, a annoncé qu’elle allait racheter Element Solutions ESI.N , une entreprise concurrentielle spécialisée dans les produits chimiques, dans le cadre d’une opération de 14,5 milliards de dollars, afin de tirer parti de la demande croissante émanant des centres de données d’IA et des industries des puces électroniques. nL4N4380RV

** Lockheed Martin LMT.N va racheter la société de défense navale Ultra Maritime à la société de capital-investissement Advent pour 3,45 milliards de dollars, renforçant ainsi son portefeuille alors que la demande mondiale en technologies militaires est en forte hausse. nL4N4380SL

** La banque privée suisse J. Safra Sarasin a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir la participation restante dans la banque danoise Saxo Bank, détenue indirectement par Kim Fournais, ce qui représente environ 28,69 % de la société.

nL8N4380NK

** Thales TCFP.PA , le plus grand groupe européen de technologies de défense, a annoncé avoir conclu un accord en vue de prendre une participation majoritaire dans la société spécialisée dans les drones Exail EXA.PA , afin de renforcer sa présence sur le marché en pleine expansion des drones sous-marins de combat. nL1N43803K

** Le groupe bancaire néerlandais ING INGA.AS a racheté environ 40 % des parts de la banque espagnole Singular Bank à la société de capital-investissement Warburg Pincus pour un montant non divulgué, a-t-il annoncé lundi, dans le cadre de sa stratégie visant à développer ses divisions de banque privée et de gestion de patrimoine. nL1N438042

** Le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis NOVN.S a annoncé avoir conclu un accord pour racheter la société de biotechnologie britannique Myricx Bio pour un montant pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, une transaction qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2026. nL8N43803H

** Genesis Minerals GMD.AX a lancé une offre d’environ 5,6 milliards de dollars australiens (3,9 milliards de dollars) sur Vault Minerals VAU.AX , surpassant ainsi l’offre existante de Regis Resources RRL.AX , alors que la flambée des cours de l’or alimente une vague de consolidation dans le secteur minier australien. nL1N437055

** La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet

EZJ.L a donné son accord de principe à une offre publique d’achat améliorée de la société d’investissement américaine Castlelake, qui valorise la compagnie à hauteur de 5,5 milliards de livres sterling (7,34 milliards de dollars), a-t-elle annoncé dimanche, ce qui pourrait bouleverser le secteur aérien européen. nL1N43703B

Fusions / Acquisitions

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