Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2215 GMT jeudi:

** La société alimentaire Cuisine Solutions, qui fabrique des bouchées aux œufs pour Starbucks SBUX.O et des faux-filets de bœuf nourris à l'herbe sous vide pour Costco COST.O , a engagé des banques d'investissement pour étudier une vente l'année prochaine qui pourrait valoriser l'entreprise privée et familiale à plus de 2 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le dossier.

** Le groupe de luxe français Kering PRTP.PA va acheter le producteur de bijoux familial Raselli Franco Group, a-t-il déclaré jeudi, annonçant un investissement initial de 115 millions d'euros (134,76 millions de dollars) dans l'entreprise.

** Le cabinet d'avocats mondial Hogan Lovells et le cabinet new-yorkais Cadwalader, Wickersham & Taft ont décidé de fusionner, ont annoncé les deux cabinets jeudi, créant ainsi un méga-cabinet avec 3 100 avocats et un chiffre d'affaires annuel combiné de 3,6 milliards de dollars.

** La Commission européenne a approuvé sous conditions l'acquisition par le groupe alimentaire belge Vandemoortele du producteur français de produits de boulangerie Délifrance, après que les deux entreprises ont accepté de céder deux sites de production de Délifrance en France produisant des produits surgelés à base de pâte feuilletée, a-t-on appris jeudi.

** Eni ENI.MI a finalisé la vente d'une participation de 49,99% dans son unité de capture et de stockage du carbone au fonds d'infrastructure BLK.N de BlackRock, Global Infrastructure Partners, donnant aux deux groupes le contrôle conjoint de l'activité, a-t-il déclaré jeudi.

** La société Howard Hughes Holdings HHH.N , soutenue par Bill Ackman, a déclaré jeudi qu'elle achèterait la société d'assurance spécialisée Vantage Group Holdings pour environ 2,1 milliards de dollars, alors que la société immobilière se concentre sur la diversification au-delà du développement de l'immobilier.

** L'opérateur aéroportuaire espagnol Aena < AENA.MC > a déclaré avoir accepté d'acheter une participation de 51% dans une nouvelle société de portefeuille qui possède l'aéroport de Leeds Bradford et une partie de l'aéroport de Newcastle au Royaume-Uni pour 270 millions de livres (360,88 millions de dollars).

** Trump Media & Technology < DJT.O > et TAE Technologies ont accepté de se regrouper dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à plus de 6 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises.

** Le courtier en assurances multirisques NFP, propriété d'Aon, a acquis Hamilton Insurance Agency, un courtier en assurances multirisques et fournisseur de services d'administration des avantages sociaux basé en Virginie, a déclaré Hamilton mercredi.

** L'autrichien Strabag < STRV.VI > a annulé les discussions avec Viacama AG, anciennement connu sous le nom de Vamed AG, concernant l'acquisition de l'opérateur de l'hôpital général de Vienne VKMB, a déclaré l'entreprise de construction.

** Le groupe italien de boissons Campari < CPRI.MI > a déclaré qu'il avait accepté de vendre ses marques Averna et Zedda Piras à la société de spiritueux Illva Saronno pour 100 millions d'euros (117,45 millions de dollars).

** BNP Paribas < BNPP.PA > est en pourparlers exclusifs avec le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz pour acquérir sa filiale de leasing automobile Athlon, a déclaré la banque française, dans une transaction évaluée à environ 1 milliard d'euros (1,17 milliard de dollars).

** Les actions de China International Capital Corp < 601995.SS > ont bondi de 10 % après que l'entreprise a fait part de son intention d'acheter deux rivaux dans le cadre d'une opération d'échange d'actions d'une valeur d'environ 16 milliards de dollars, ce qui pourrait donner naissance à la quatrième banque d'investissement de Chine en termes d'actifs.

** La banque régionale CVB Financial < CVBF.O > achètera son rival plus petit Heritage Commerce < HTBK.O > dans le cadre d'une transaction en actions de 811 millions de dollars, afin d'étendre sa présence dans la région de la baie de San Francisco, l'un des principaux moteurs de l'économie américaine.

