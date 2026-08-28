 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 11:51
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 09h30 GMT:

** Bertelsmann BTGGg.F pourrait réaliser une ou deux acquisitions importantes supplémentaires dans les mois à venir, a déclaré son président du directoire à Reuters, laissant entrevoir la poursuite des opérations de rachat par le groupe de médias allemand.

nL8N44P09O

** Kimberly-Clark KMB.O a demandé aux autorités de régulation de l'UE l'autorisation de procéder au rachat de 40 milliards de dollars du fabricant de Tylenol, Kenvue, comme l'indiquent des documents publiés sur le site web de la Commission européenne.

nL8N44P0F5

** Le siège social de la Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI resterait dans la ville toscane si le rachat par Intesa Sanpaolo ISP.MI devait aboutir, a déclaré Carlo Cimbri, président d’Unipol, lors d’une interview.

nL8N44P09A

** BitGo BTGO.N a accepté jeudi d'acquérir l'activité de trading institutionnel de NYDIG, alors que le dépositaire de cryptomonnaies s'efforce de renforcer sa présence dans le domaine des infrastructures de trading.

nL6N44P01Y

** Element Solutions ESI.N a annoncé jeudi avoir convenu d’un commun accord de mettre fin à son accord de fusion avec la société de matériaux spécialisés Solstice Advanced Materials

SOLS.O .

nL4N44O20Q

** Le géant pétrolier britannique Shell SHEL.L a mis fin aux négociations visant à céder sa participation dans la raffinerie allemande de Schwedt, liée à la Russie, au groupe énergétique polonais Unimot UNTP.WA , a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

nL6N44O175

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANCA MPS
11,470 EUR MIL +0,88%
ELEMENT SOLUTION
36,530 USD NYSE +1,39%
Gaz naturel
2,91 USD NYMEX 0,00%
INTESA SANPAOLO
6,812 EUR MIL +1,05%
KIMBERLY-CLARK
109,9800 USD NASDAQ -0,33%
Pétrole Brent
90,15 USD Ice Europ +0,85%
Pétrole WTI
83,58 USD Ice Europ +0,12%
SHELL
3 339,250 GBX LSE +0,85%
SOLSTICE ADVA
56,3400 USD NASDAQ -0,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,568 +20,34%
CAC 40
8 391,03 +0,86%
BIOPHYTIS
0,0609 -5,58%
Pétrole Brent
90,19 +0,89%
NANOBIOTIX
38,2 -1,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank