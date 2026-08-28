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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 09h30 GMT:

** Bertelsmann BTGGg.F pourrait réaliser une ou deux acquisitions importantes supplémentaires dans les mois à venir, a déclaré son président du directoire à Reuters, laissant entrevoir la poursuite des opérations de rachat par le groupe de médias allemand.

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** Kimberly-Clark KMB.O a demandé aux autorités de régulation de l'UE l'autorisation de procéder au rachat de 40 milliards de dollars du fabricant de Tylenol, Kenvue, comme l'indiquent des documents publiés sur le site web de la Commission européenne.

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** Le siège social de la Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI resterait dans la ville toscane si le rachat par Intesa Sanpaolo ISP.MI devait aboutir, a déclaré Carlo Cimbri, président d’Unipol, lors d’une interview.

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** BitGo BTGO.N a accepté jeudi d'acquérir l'activité de trading institutionnel de NYDIG, alors que le dépositaire de cryptomonnaies s'efforce de renforcer sa présence dans le domaine des infrastructures de trading.

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** Element Solutions ESI.N a annoncé jeudi avoir convenu d’un commun accord de mettre fin à son accord de fusion avec la société de matériaux spécialisés Solstice Advanced Materials

SOLS.O .

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** Le géant pétrolier britannique Shell SHEL.L a mis fin aux négociations visant à céder sa participation dans la raffinerie allemande de Schwedt, liée à la Russie, au groupe énergétique polonais Unimot UNTP.WA , a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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