(Ajoute Beneva, AbbVie, Olaplex)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT mercredi:

*** Beneva et Gore Mutual ont achevé leur fusion précédemment annoncée, les deux sociétés canadiennes continuant d'opérer en tant que marques distinctes alors que le travail commence pour combiner leurs opérations. nL6N3Y812X

** Le Wall Street Journal a rapporté mercredi que AbbVie

ABBV.N est en pourparlers avancés pour acheter Revolution Medicines, un développeur de médicaments contre le cancer, RVMD.O, citant des personnes familières avec le sujet.

** Olaplex Holdings OLPX.O a reçu une offre de rachat de la part du fabricant allemand de biens de consommation Henkel HNKG.DE, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières de l'affaire. nL6N3Y8156

** Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté à l'unanimité la dernière tentative de Paramount Skydance PSKY.O d'acquérir le studio, déclarant que son offre hostile révisée de 108,4 milliards de dollars s'apparentait à une acquisition par emprunt risquée que les investisseurs devraient rejeter. nL4N3Y80R1

** La société britannique TT Electronics TTG.L a déclaré que son rachat à 150 pence par action par la société suisse Cicor Technologies CICN.S s'est effondré après avoir échoué à obtenir l'approbation nécessaire des actionnaires. nL6N3Y80SH

** La société polonaise de commerce électronique Allegro

ALEP.WA a déclaré qu'elle avait accepté de vendre ses activités en Slovénie et en Croatie à la société allemande Mutares MUXG.DE , dans le but de simplifier son empreinte internationale. nL8N3Y80TT

** Le groupe Jensten, qui consolide les courtiers britanniques, a annoncé l'acquisition de Broker One, Coversure Dudley et Mediprotect Healthcare. nL6N3Y80QJ

** Marubeni 8002.T a acheté la marque britannique de vêtements de sport Gola, a déclaré le conglomérat japonais, qui cherche à exploiter la demande mondiale croissante de chaussures d'entraînement et de baskets rétro.

** L'investisseur en capital privé Ridgemont Equity Partners a déclaré qu'il avait acquis le fournisseur de services de réclamations d'assurance CRS. nL6N3Y80NP

** BlueScope Steel < BSL.AX > rejette une offre de rachat de 13,2 milliards de dollars australiens (8,92 milliards de dollars) de SGH < SGH.AX > et de la société américaine Steel Dynamics < STLD.O >, a déclaré l'aciériste australien, qui a accusé les soumissionnaires d'essayer de l'acheter "au rabais". nL1N3Y804W

** TPG Capital est en pourparlers pour acheter une participation allant jusqu'à 20% dans la société indienne de titres IIFL Capital Services < IIFS.NS >, selon deux sources familières avec l'affaire. nL4N3Y807C

** Barclays < BARC.L > a pris une participation dans la société américaine de règlement en stablecoins Ubyx, son premier investissement de ce type, dans le cadre de ses projets d'exploration de "nouvelles formes d'argent numérique", a déclaré la banque britannique. nL6N3Y70X8