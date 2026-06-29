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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 11 h 30 GMT:

** Rocket Lab RKLB.O a annoncé son intention d'acquérir le fournisseur de communications par satellite Iridium Communications IRDM.O dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions évaluée à environ 8 milliards de dollars, ce qui constitue l'une des plus importantes opérations de consolidation dans le secteur spatial commercial.

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** Le fabricant de matériaux de construction Martin Marietta Materials MLM.N a annoncé sa fusion avec le fournisseur de calcaire Lhoist North America dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'une valeur de 13,5 milliards de dollars.

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** Zymeworks ZYME.O va acquérir Theravance Biopharma TBPH.O pour 929 millions de dollars en espèces, marquant ainsi l’entrée de ce laboratoire pharmaceutique spécialisé en oncologie sur le segment très concurrentiel des maladies respiratoires.

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** La société de capital-investissement CVC CVC.AS a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir le fabricant italien d’ingrédients pour desserts Irca auprès d’Advent International.

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** Le groupe britannique de capital-investissement Bridgepoint

BPTB.L a accepté de racheter l'activité immobilière de la société américaine Kayne Anderson dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,4 milliard de dollars, a-t-il indiqué, ce qui a fait grimper son cours de plus de 10 %.

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** Ipsen IPN.PA va racheter la société américaine Kartos Therapeutics pour 450 millions de dollars afin d'élargir son portefeuille de produits oncologiques avec un traitement contre le cancer du sang en phase avancée, a annoncé lundi la société française de biotechnologie.

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** Le prestataire de soins suédois Ambea AMBEA.ST a déclaré avoir lancé une offre publique d’achat recommandée sur son homologue Humana HUMAN.ST , valorisant la société à environ 2,96 milliards de couronnes suédoises (soit 304,13 millions de dollars).

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** L'opérateur américain de gazoducs Williams WMB.N est en pourparlers avancés en vue d'acquérir son concurrent Momentum Midstream, également opérateur de gazoducs, pour environ 5,5 milliards de dollars, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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** La société énergétique finlandaise Fortum FORTUM.HE a convenu des modalités d’une offre publique d’achat volontaire, conditionnelle et recommandée, visant à racheter toutes les actions du groupe norvégien Elmera ELMRA.OL , pour une valeur d’environ 5,1 milliards de couronnes norvégiennes (soit 513,55 millions de dollars), surpassant ainsi une offre concurrente dévoilée la semaine dernière.

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** Des véhicules d’investissement gérés par Sixth Street ont convenu d’acquérir une participation majoritaire dans Monument Re, un réassureur basé aux Bermudes et spécialiste de la consolidation de portefeuilles d’assurance-vie européens.

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** La coentreprise « midstream » de la société pétrolière et gazière Matador Resources MTDR.N a accepté d’acquérir les filiales opérationnelles de Cardinal Midstream Partners pour 752 millions de dollars en numéraire.

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** L'entreprise de construction turque Libco Insaat a signé un accord en vue d'acquérir une participation de 32 % dans le conglomérat turc Tekfen Holding TKFEN.IS .

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