(Ajouts: Rio Tinto, Cencora, Liberty Global, Vodafone; mises à jour: Western Digital)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT mercredi:

** Rio Tinto RIO.L , RIO.AX a déclaré avoir pris le contrôle majoritaire de la société canadienne Nemaska Lithium, ce qui lui permet d'avancer dans la construction d'une entreprise intégrée dans le secteur du lithium au Québec. nL4N3ZE118

** Cencora COR.N vendra sa filiale MWI Animal Health à la société privée Covetrus dans le cadre d'une transaction évaluant l'unité à 3,5 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés, afin de se recentrer sur la distribution de médicaments. nL4N3ZE0Q4

** Western Digital WDC.O prévoit de lever 3,17 milliards de dollars en vendant une partie de sa participation dans l'unité de mémoire flash Sandisk SNDK.O , qu'il détenait auparavant, alors que le fabricant de disques durs cherche à réduire sa dette. nL4N3ZE0D4

** Les propriétaires de Virgin Media O2, Liberty Global

LBTYA.O et Telefonica TEF.MC , ainsi que la société de capital-investissement InfraVia, ont accepté d'acheter le fournisseur alternatif de fibre optique Substantial Group pour 2 milliards de livres (2,72 milliards de dollars), dans le but de créer un challenger à l'échelle de BT Openreach. nL6N3ZE0PX

** Vodafone VOD.L a déclaré qu'elle vendrait sa participation de 50 % dans la coentreprise néerlandaise VodafoneZiggo à son partenaire Liberty Global LBTYA.O pour 1 milliard d'euros (1,18 milliard de dollars) en espèces et une participation de 10 % dans un nouveau groupe de télécommunications élargi au Benelux. nL4N3ZE0WS

** Le sidérurgiste australien BlueScope Steel BSL.AX a déclaré qu'elle envisageait une offre de rachat améliorée de 15 milliards de dollars australiens (10,62 milliards de dollars) de la part de SGH Ltd SGH.AX et de la société américaine Steel Dynamics STLD.O , mais les investisseurs restent hésitants quant à la réalisation de l'opération. nL4N3ZD1QJ

** Danaher DHR.N , une société américaine de 150 milliards de dollars qui fabrique des outils utilisés pour développer et tester des médicaments, a accepté mardi d'acheter Masimo

MASI.O pour 9,9 milliards de dollars, se développant ainsi dans les dispositifs de surveillance des patients dans un mouvement surprenant en dehors de son objectif principal.

nL4N3ZD0X5

** Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté mardi la dernière offre hostile de Paramount Skydance PSKY.O à 30 dollars par action, mais a donné au studio hollywoodien rival sept jours pour soumettre une "meilleure et dernière" offre pour surpasser un accord existant de vente de ses activités, y compris HBO Max et la franchise "Harry Potter" à Netflix. nL4N3ZD0PX