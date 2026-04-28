((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 9 h 30 GMT:

** L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation importante dans le fabricant de logiciels d'IA Dynatrace < DT.N > et préconise des changements stratégiques pour aider à faire remonter le cours de son action, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant le projet d'une lettre rédigée par un cadre supérieur.

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** La société publique brésilienne Petrobras < PETR3.SA > a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir une partie du périmètre du champ pétrolier d'Argonauta, dans le bassin de Campos, pour environ 290 millions de dollars.

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** Les sociétés d'investissement Stonepeak et Bernhard Capital ont déclaré lundi qu'elles allaient acquérir le fournisseur d'électricité de Louisiane Cleco Group pour un montant non divulgué auprès d'un consortium comprenant Macquarie Asset Management.

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