 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 14:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Public Storage, Sunway Mises à jour: Amplifon)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT lundi:

** La société italienne d'appareils auditifs Amplifon < AMPF.MI > a accepté d'acheter les activités auditives de la société danoise GN Store Nord < GN.CO > pour 2,3 milliards d'euros (2,6 milliards de dollars), dans le cadre d'une transaction qui créera un groupe couvrant à la fois la fabrication et la distribution au détail, ont déclaré les deux sociétés lundi.

nL8N4040EI

** Public Storage < PSA.N > a déclaré lundi qu'il avait accepté d'acquérir son petit rival National Storage Affiliates < NSA.N > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluant la société à environ 10,5 milliards de dollars, dette comprise, alors qu'il se développe dans des régions à forte croissance aux États-Unis.

nL4N4040WN

** Le plus grand gestionnaire d'actifs de Malaisie, Permodalan Nasional Bhd (PNB), n'acceptera pas l'offre publique d'achat volontaire de Sunway < SWAY.KL > pour sa participation de 13,5 % dans l'entreprise de construction IJM Corp < IJMS.KL >, a rapporté lundi l'agence de presse nationale Bernama, citant PNB.

nL4N4040Y7

** La société de services financiers StoneX Group < SNEX.O > a proposé d'acquérir CAB Payments < CABP.L > en espèces, évaluant le fournisseur de paiements transfrontaliers à 241,4 millions de livres (319,7 millions de dollars).

nL6N4040FB

** L'australien Perpetual Limited < PPT.AX > a déclaré qu'il avait accepté de vendre son activité de gestion de patrimoine à la société de capital-investissement Bain Capital pour un paiement initial en espèces de 500 millions de dollars australiens (350 millions de dollars).

nL1N40308O

** La startup indienne de technologie éducative upGrad a signé un accord pour acquérir sa rivale Unacademy dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, ont déclaré les deux entreprises dimanche.

nL1N40305I

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMPLIFON
9,692 EUR MIL -7,87%
CAB PMNT HLDG
93,800 GBX LSE +19,49%
PERPETUAL
12,6000 USD OTCBB 0,00%
PUBLIC STOR REIT
286,810 USD NYSE -3,68%
STONEX GROUP
108,3100 USD NASDAQ +4,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank