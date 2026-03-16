((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Public Storage, Sunway Mises à jour: Amplifon)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT lundi:

** La société italienne d'appareils auditifs Amplifon < AMPF.MI > a accepté d'acheter les activités auditives de la société danoise GN Store Nord < GN.CO > pour 2,3 milliards d'euros (2,6 milliards de dollars), dans le cadre d'une transaction qui créera un groupe couvrant à la fois la fabrication et la distribution au détail, ont déclaré les deux sociétés lundi.

nL8N4040EI

** Public Storage < PSA.N > a déclaré lundi qu'il avait accepté d'acquérir son petit rival National Storage Affiliates < NSA.N > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluant la société à environ 10,5 milliards de dollars, dette comprise, alors qu'il se développe dans des régions à forte croissance aux États-Unis.

nL4N4040WN

** Le plus grand gestionnaire d'actifs de Malaisie, Permodalan Nasional Bhd (PNB), n'acceptera pas l'offre publique d'achat volontaire de Sunway < SWAY.KL > pour sa participation de 13,5 % dans l'entreprise de construction IJM Corp < IJMS.KL >, a rapporté lundi l'agence de presse nationale Bernama, citant PNB.

nL4N4040Y7

** La société de services financiers StoneX Group < SNEX.O > a proposé d'acquérir CAB Payments < CABP.L > en espèces, évaluant le fournisseur de paiements transfrontaliers à 241,4 millions de livres (319,7 millions de dollars).

nL6N4040FB

** L'australien Perpetual Limited < PPT.AX > a déclaré qu'il avait accepté de vendre son activité de gestion de patrimoine à la société de capital-investissement Bain Capital pour un paiement initial en espèces de 500 millions de dollars australiens (350 millions de dollars).

nL1N40308O

** La startup indienne de technologie éducative upGrad a signé un accord pour acquérir sa rivale Unacademy dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, ont déclaré les deux entreprises dimanche.

nL1N40305I