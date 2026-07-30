((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'IG Group, de l'UEFA et d'Orange)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 20 h 30 GMT:

**La France s'apprête à céder une petite partie de sa participation dans Orange ORAN.PA , le plus grand opérateur de télécommunications du pays, ont déclaré deux sources proches du dossier, l'une d'entre elles estimant que cette opération pourrait rapporter 1,1 milliard d'euros (1,27 milliard de dollars).

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** L’UEFA et ses 55 pays membres ont voté en faveur d’un boycott de tous les tournois de la FIFA pour protester contre le projet de l’instance dirigeante mondiale de céder une participation dans la Coupe du monde à des investisseurs extérieurs.

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** Le groupe britannique IG Group IGRI.L a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir Underdog, opérateur américain spécialisé dans les paris sportifs quotidiens et les marchés de prédiction, pour un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché américain en pleine expansion du trading de détail.

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** Mapfre a accepté d’acquérir une participation de 38,9 % dans la start-up d’insurtech Tuio, ont annoncé les deux sociétés, dans le cadre d’une opération visant à développer les activités de l’assureur numérique en Amérique latine et en Europe.

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** Le fournisseur d’infrastructures cloud Nscale va racheter la start-up de logiciels d’IA Anyscale afin d’aider ses clients à mieux gérer et exploiter efficacement leurs systèmes d’IA, ont indiqué les deux sociétés.

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** Intercontinental Exchange < ICE.N > a annoncé qu’elle allait acquérir la plateforme de transactions obligataire MarketAxess Holdings < MKTX.O > dans le cadre d’une opération évaluée à 5,7 milliards de dollars visant à élargir son offre de produits à revenu fixe.

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** Le Council of Insurance Agents & Brokers a conclu un accord en vue d’acquérir les programmes de formation « Broker Smackdown » et « Insurance Challenge » auprès de PriSim Business War Games, devenant ainsi propriétaire d’une suite de simulations qui a déjà permis à plus de 4 400 courtiers et assureurs de participer à des simulations de marchés de l’assurance.

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** Hongkong Land Holdings < HKLD.SI > a annoncé que son fonds Singapore Central Private Real Estate Fund allait racheter le complexe immobilier Wheelock Place, situé sur Orchard Road à Singapour, à Wharf Real Estate Investment < 1997.HK > pour 1,1 milliard de dollars singapouriens (soit 852,71 millions de dollars).

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** Amiga Specialty a conclu un accord exclusif en vue d’acquérir le portefeuille de renouvellement d’assurance responsabilité civile professionnelle de Volante International, a annoncé mercredi l’agent de souscription général (MGA).

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** Le groupe néerlandais de conseil en ingénierie Arcadis < ARDS.AS > a rejeté une offre publique d'achat révisée à la hausse de 5,2 milliards d'euros (5,7 milliards de dollars) émanant de la société canadienne WSP Global < WSP.TO >, a-t-il déclaré, ajoutant que cette dernière offre sous-évaluait toujours la société.

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** Le fabricant japonais d’objectifs photographiques Tamron < 7740.T > a déclaré avoir reçu une proposition d’acquisition de la part du groupe Sony < 6758.T > et avoir mis en place un comité chargé d’étudier les différentes options.

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** HashKey Holdings < 3887.HK > a signé un accord préliminaire en vue d’acquérir la bourse Asia Pacific Exchange de Singapour, dans le but de développer ses activités de services financiers réglementés dans cette cité-État, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué boursier.

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** Le groupe immobilier australien Dexus < DXS.AX > a annoncé avoir conclu un accord pour la vente de la tour de bureaux située au 480 Queen Street à Brisbane pour 700 millions de dollars australiens (487,20 millions de dollars), dans le cadre d’une opération visant à réduire sa dette et à libérer des capitaux pour d’autres investissements.

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