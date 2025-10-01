((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1000 GMT mercredi:

** Ingka Group, le plus grand distributeur mondial d'IKEA, a acquis une propriété à Manhattan où il prévoit d'ouvrir un nouveau magasin dans le cadre de l'expansion du groupe d'ameublement aux Etats-Unis, a-t-il rapporté. {nL5N3VI0IE}

** L'Indonésie espère signer bientôt un accord avec Freeport-McMoRan FCX.N concernant un projet de vente par l'entreprise d'une participation de 12% dans son unité indonésienne PT Freeport Indonesia à un partenaire local, a déclaré le ministre de l'investissement. {nL3N3VI0KS}

** Lithium Americas LAC.TO , société basée à Vancouver, a annoncé que le ministère américain de l'énergie (DOE) avait pris une participation de 5 % dans la société, ainsi qu'une participation distincte de 5 % dans son projet de lithium Thacker Pass, mené conjointement avec General Motors GM.N .

** Le Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI devrait nommer Vittorio Grilli, banquier chez JPMorgan, au poste de président de Mediobanca, selon deux personnes proches du dossier, alors qu'il finalise ses choix pour les postes les plus élevés de la banque d'affaires qu'il a rachetée en septembre. nL2N3VI08B

** La société d'investissement mondiale KKR KKR.N a acquis une participation minoritaire dans l'entité qui loue les actifs du gazoduc de la compagnie nationale de pétrole d'Abu Dhabi, a-t-elle déclaré, sans divulguer de détails financiers.

** LG Chem 051910.KS , société sud-coréenne, a déclaré qu'elle prévoyait de vendre pour 2 000 milliards de wons coréens (1,43 milliard de dollars) d'actions de son unité de batteries LG Energy Solution 373220.KS afin d'améliorer ses finances et d'augmenter la valeur de l'entreprise. nL2N3VI07V

** TotalEnergies TTEF.PA a déclaré avoir accepté de vendre ses intérêts dans plusieurs champs pétroliers matures au large de la Norvège, dernière étape d'une stratégie de désinvestissement plus large visant à réduire la dette.

** Magirus, filiale de Mutares MUXG.DE , va acquérir Achleitner Fahrzeugbau, une société autrichienne qui produit des véhicules pour les opérations militaires et policières, a déclaré le holding allemand dans un communiqué. nTUC9HZH3V

** La société YouTube TV d'Alphabet GOOGL.O et la société NBCUniversal de Comcast CMCSA.O ont convenu d'une extension de contrat à court terme, évitant ainsi un black-out et garantissant aux abonnés de YouTube TV l'accès aux programmes de NBCUniversal pendant que les négociations se poursuivent.

** Le groupe financier japonais Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T est en pourparlers avancés pour acheter une participation de 20 % dans la société financière non bancaire indienne Shriram Finance SHMF.NS pour 232 milliards de roupies (2,61 milliards de dollars), a rapporté l'Economic Times, citant des personnes familières avec l'affaire. nL3N3VI01N

** BHP BHP.AX a déclaré qu'il investirait plus de 840 millions de dollars australiens (555,16 millions de dollars) dans ses opérations de cuivre Olympic Dam en Australie-Méridionale, alors que le mineur se prépare à prendre une décision d'investissement d'ici la mi-2027 pour doubler la production de l'État. nL3N3VI02J

** Lithium Americas LAC.TO , société basée à Vancouver, a déclaré que le ministère américain de l'énergie (DOE) avait pris une participation de 5 % dans la société, ce qui l'aidera à accéder aux premiers 435 millions de dollars d'un prêt de 2,26 milliards de dollars annoncé précédemment pour le projet de lithium Thacker Pass. nL3N3VI073