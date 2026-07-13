((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Grasim Industries, TransDigm, First Hawaiian, Optio Group, Greenfire Resources)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 19h30 GMT:

** La filiale d'énergies renouvelables de Grasim Industries,

GRAS.NS , va racheter Sprng Energy au géant pétrolier britannique Shell SHEL.L dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 1,8 milliard de dollars, dette comprise, ce qui en fait l'une des plus importantes acquisitions dans le secteur des énergies propres en Inde, ont annoncé lundi les deux sociétés.

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** First Hawaiian FHB.O va racheter la banque californienne TriCo Bancshares TCBK.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 2 milliards de dollars, alors qu’elle cherche à s’étendre au-delà d’Hawaï et à renforcer sa présence sur le continent américain. nL4N43F0VE

** Le distributeur de matériel de plomberie Ferguson Enterprises

FERG.N a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir FloWorks auprès de la société de capital-investissement Wynnchurch Capital pour environ 1,6 milliard de dollars en numéraire, renforçant ainsi son portefeuille de produits et services industriels de contrôle des débits. nL4N43F14K

** Greenfire Resources GFR.TO a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir la société privée Connacher Oil and Gas Limited pour environ 1,27 milliard de dollars canadiens (900 millions de dollars) en espèces. nL6N43F0VW

** Le groupe Watches of Switzerland WOSG.L , coté à Londres, a mené ces derniers mois des discussions concernant d’éventuelles offres visant à retirer de la cote ce distributeur de montres de luxe, ont indiqué trois personnes proches du dossier.

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** Le fabricant de pièces d’avion TransDigm TDG.N a annoncé lundi qu’il renonçait à son projet d’acquisition, d’un montant de 960 millions de dollars, de Stellant Systems, une société du portefeuille d’Arlington Capital Partners. nL4N43F0WV

** Le groupe Optio a finalisé l'acquisition de Gardian Marine Limited, a annoncé cet agent général de souscription spécialisé.

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** AkzoNobel AKZO.AS a reçu plusieurs propositions de Nippon Paint 4612.T visant à racheter son activité de peintures décoratives, évaluée à 7,5 milliards d’euros (soit 8,55 milliards de dollars), a-t-il indiqué, un mois après que Nippon Paint eut retiré une offre visant à racheter l’ensemble de la société en partenariat avec l’entreprise américaine Sherwin-Williams SHW.N pour 12,5 milliards d’euros.

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** Le producteur d’or australien Regis Resources RRL.AX a déclaré qu’il ne présenterait pas de contre-proposition pour rivaliser avec l’offre de 5,6 milliards de dollars australiens (3,88 milliards de dollars) soumise par Genesis Minerals

GMD.AX en vue d’acquérir Vault Minerals VAU.AX . nL4N43E03T