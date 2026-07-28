((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la FIFA et de Frasers)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 20 h 30 GMT:

** Le distributeur britannique Frasers FRAS.L a révélé détenir une participation de 4,16 % dans Burberry Group

BRBY.L , selon un document réglementaire publié par la marque de luxe britannique. nL6N43U111

** La FIFA a annoncé son intention de créer une filiale de 20 milliards de dollars chargée de gérer la Coupe du monde et ses autres événements, et d’en proposer jusqu’à 20 % du capital à des investisseurs externes, une décision qui a provoqué une réaction furieuse de l’UEFA, qui a accusé l’instance dirigeante du football mondial de mettre en vente "l’âme" de ce sport.

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** Cover Genius a racheté la société berlinoise Friendsurance, a annoncé cette insurtech spécialisée dans l’assurance intégrée.

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** Stellantis < STLAM.MI > a accepté de céder sa filiale d’autopartage Free2move à la société d’investissement allemande Mutares < MUXG.DE >, a indiqué le constructeur automobile, alors que son directeur général, Antonio Filosa, poursuit ses efforts pour recentrer le groupe sur son cœur de métier, la production automobile.

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** Le constructeur italien de yachts de luxe Sanlorenzo < SNL.MI > a annoncé lundi avoir soutenu l'offre d'un consortium visant à acquérir l'ensemble des activités de son concurrent Italian Sea Group < TISGR.MI >, qui fait actuellement l'objet d'une procédure d'insolvabilité, et prévoit de prendre une participation minoritaire dans la structure chargée de l'offre.

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