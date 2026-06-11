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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 9h30 GMT:

** Frasers Group < FRAS.L >, le distributeur contrôlé par le milliardaire britannique Mike Ashley, a lancé mercredi une offre publique d'achat de 2 milliards d'euros (2,31 milliards de dollars) sur la marque de mode allemande en difficulté Hugo Boss < BOSSn.DE >.

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