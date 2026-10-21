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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 09h30 GMT:

** L'application brésilienne de livraison de repas iFood, détenue par l'investisseur néerlandais Prosus PRX.AS , a annoncé mardi son intention d'acquérir Caju, une société locale spécialisée dans les avantages sociaux et présente sur le marché brésilien des chèques-repas et des bons d'achat alimentaires.

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