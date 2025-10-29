 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 20:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Porsche, Apollo Global Management, Anglo American et MMC)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT mercredi:

** Porsche SE PSHG_p.DE , le plus grand actionnaire de Volkswagen, envisage d'investir dans la division de moteurs diesel Everllence du constructeur automobile qui a été mise en vente, a rapporté le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet.

nL8N3WA2NJ

** La société italienne de technologie Bending Spoons a déclaré mercredi qu'elle allait racheter AOL à Yahoo, qui est soutenu par Apollo Global Management APO.N , ajoutant ainsi une marque Internet historique à son portefeuille croissant d'entreprises numériques.

nL8N3W80WT

** Le projet d'Anglo American AAL.L de vendre ses opérations de nickel au Brésil à une unité de MMG 1208.HK cotée à Hong Kong est confronté à une enquête concurrence de grande envergure de l'UE après que les régulateurs ont rejeté l'offre de réparation des sociétés, a déclaré mercredi une personne ayant une connaissance directe de l'affaire.

nL8N3WA2E6

** Hitachi Energy a acquis une participation minoritaire dans Shermco, une société américaine de services électriques récemment achetée par Blackstone BX.N , a déclaré Hitachi Energy à Reuters mercredi, dans le cadre d'une opération visant à créer le plus grand fournisseur de services de réseau en Amérique du Nord.

nL6N3WA0T7

** Le groupe égyptien Kemet Industries a signé un protocole d'accord avec le groupe émirati-chinois Al Qalaa Red Flag pour construire trois projets industriels dans la zone industrielle Ain Sokhna de la zone économique du canal de Suez, a déclaré SCZONE dans un communiqué mercredi.

nS8N3M70BP

** Thermo Fisher TMO.N a déclaré qu'il achèterait la société privée de gestion de données Clario pour un montant pouvant atteindre 9,4 milliards de dollars, renforçant ainsi son activité de recherche d'essais cliniques dans un contexte de forte reprise de la demande aux Etats-Unis.

nL4N3WA16Y

** Le géant de la banque d'investissement Morgan Stanley

MS.N a déclaré qu'il achèterait la plateforme d'actions privées EquityZen, alors que Wall Street s'efforce de répondre à la demande croissante des investisseurs pour des participations dans des startups à croissance rapide.

nL4N3WA1P4

** Jamf < JAMF.O > a déclaré que la société de capital-investissement Francisco Partners a accepté de racheter le fabricant de logiciels de gestion d'appareils dans le cadre d'une transaction en espèces évaluée à 2,2 milliards de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 15 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

nL4N3WA19Q

** Le japonais Sumitomo Corp < 8053.T > a déclaré qu'il dépenserait environ 881,7 milliards de yens (5,85 milliards de dollars) pour transformer SCSK < 9719.T >, une société de services informatiques, en une filiale à part entière.

nL4N3WA0XO

** Le groupe technologique japonais NEC < 6701.T > va payer environ 2,89 milliards de dollars pour acquérir la société américaine de logiciels de télécommunications et de large bande CSG Systems < CSGS.O >, a-t-il déclaré.

nL1N3WA09U

** La société chinoise de capital-investissement Boyu Capital s'est imposée comme le principal acquéreur d'une participation majoritaire dans les activités chinoises de Starbucks < SBUX.O >, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'unité à plus de 4 milliards de dollars, a déclaré Bloomberg News mardi.

nL4N3W91IK

** La compagnie pétrolière publique argentine YPF YPFDm.BA a déclaré mardi qu'elle avait acquis la participation restante de 50% dans Refinor auprès de Hidrocarburos del Norte pour 25,2 millions de dollars.

nS0N3VB099

** Nvidia < NVDA.O > paiera 1 milliard de dollars pour une participation de 2,9% dans Nokia < NOKIA.HE > dans le cadre d'un accord axé sur l'IA et les centres de données, a déclaré le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications mardi, alors que ses actions ont atteint leur plus haut niveau en près d'une décennie.

nL1N3W90YR

Fusions / Acquisitions

