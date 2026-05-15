((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Thoma Bravo, Norse Atlantic, Gamma Communications, Hiscox, Seraya, Shutterstock, BT, Magnum Ice Cream, MOL, TSMC, BP, Stellantis; Mises à jour: Microsoft)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées vendredi à 19 h 45 GMT:

** Thoma Bravo envisage de céder sa participation dans le fabricant de logiciels de construction Command Alkon, alors que la société de capital-investissement cherche à générer des rendements dans des segments du secteur des logiciels considérés comme plus résistants aux risques généraux de disruption liés à l'IA, selon quatre personnes proches du dossier. nL6N41R1AA

** Norse Atlantic NORSE.OL a mandaté JPMorgan Chase & Co

JPM.N pour mener un processus de vente qui devrait débuter dans les prochains mois, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL4N41S1GU

** L'opérateur de télécommunications britannique Gamma Communications GAMA.L a confirmé être en pourparlers préliminaires avec la société de capital-investissement Epiris, ainsi qu'avec un consortium mené par Oakley Capital et le prestataire de services informatiques Giacom, concernant un éventuel rachat. nL6N41S10K

** L'action Hiscox HSX.L a bondi de 15,3 % après qu'un article de l'Insurance Post a révélé que la société canadienne Intact Financial Corp IFC.TO envisageait de faire une offre sur l'assureur britannique. nL4N41S18K

** La société singapourienne Seraya Partners envisage une double option pour sa société de services éoliens offshore Cyan Renewables, qui pourrait déboucher soit sur une vente, soit sur une introduction en bourse, a déclaré son directeur des investissements. nL6N41S0R3

** L'autorité britannique de la concurrence a déclaré qu'elle autoriserait la fusion proposée par Getty Images GETY.N avec Shutterstock SSTK.N , d'un montant de 3,7 milliards de dollars, si cette dernière vendait sa branche éditoriale afin de répondre aux préoccupations concernant l'approvisionnement en contenu d'actualité dans le pays. nL4N41S10Q

** L'opérateur britannique BT BT.L relance les discussions concernant une éventuelle vente ou un partenariat pour ses activités internationales en difficulté, un an après avoir suspendu les négociations, a rapporté Sky News. nL6N41S0PJ

** Blackstone et CD&R font partie des sociétés de capital-investissement qui en sont aux premières étapes de l'examen d'offres pour Magnum Ice Cream Company MICCT.AS , ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier, moins de six mois après que le propriétaire de Cornetto et Ben & Jerry's a été scindé d'Unilever ULVR.L .

** La Serbie soumettra sa proposition finale à MOL MOLB.BU concernant l'offre de rachat de NIS NIIS.BEL par la compagnie pétrolière hongroise, opérateur de la seule raffinerie du pays des Balkans, a déclaré son ministre de l'Énergie. nL6N41S0FD

** TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, a annoncé vendredi son intention de vendre jusqu'à 152 millions d'actions de Vanguard International Semiconductor

5347.TWO via une vente en bloc à des investisseurs institutionnels financiers, réduisant ainsi sa participation dans le fabricant de puces. nL6N41S0KK

** Le géant pétrolier BP BP.L envisage de vendre certains de ses actifs gaziers en Égypte, ont déclaré à Reuters quatre personnes proches du dossier, alors que la nouvelle directrice générale Meg O'Neill restructure le groupe afin de réduire sa dette et de se recentrer sur des projets plus rentables.

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** Stellantis STLAM.MI et son partenaire chinois de longue date Dongfeng 600006.SS ont signé un accord de 1,2 milliard de dollars pour produire des véhicules des marques Peugeot et Jeep en Chine, ont annoncé les constructeurs automobiles, laissant entrevoir une coopération élargie à l'avenir. nL6N41S0AJ

** L'investisseur milliardaire Bill Ackman a pris une nouvelle position dans le géant technologique Microsoft MSFT.O après la récente chute du cours de son action, et a vendu sa participation de longue date dans Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, pour financer cette opération. nL4N41S0UG

** La banque sud-coréenne Hana Bank va acquérir une participation de mille milliards de wons (700 millions de dollars) dans Dunamu, l'opérateur de la plus grande bourse de cryptomonnaies du pays, a annoncé la société holding de la banque dans un document réglementaire. nL1N41R1IF