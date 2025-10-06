 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 970,02
-1,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Fifth Third, Qualtrics, Ares Management, SiriusPoint Mises à jour: Ardian)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT lundi:

** Fifth Third < FITB.O > a accepté d'acheter le banque régional Comerica < CMA.N > dans une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars, créant le neuvième plus grand banque américain avec une présence robuste dans le Midwest.

nL3N3VN0HY

** Qualtrics, le fabricant de logiciels d'enquête sur les clients utilisant l'IA, a accepté de racheter la société d'études de marché Press Ganey Forsta dans le secteur de la santé, pour un montant de 6,75 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times, citant des personnes familières de l'affaire.

nL3N3VN0H6

** La société d'investissement française Ardian rachète à I Squared Capital l'un des plus grands fournisseurs d'énergie irlandais, Energia Group, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué, pariant sur un fournisseur d'énergie prêt à servir l'industrie de l'IA en plein essor.

nL3N3VN058

** Ares Management < ARES.N > a déclaré qu'un fonds géré par son unité Infrastructure Opportunities a acquis une participation de 49 % dans une plateforme diversifiée d'énergie renouvelable aux États-Unis auprès d'EDP Renovaveis < EDPR.LS > (EDPR), évaluant l'entreprise à environ 2,9 milliards de dollars.

nL3N3VN0I7

** SiriusPoint a accepté de vendre sa participation de 49 % dans Arcadian Risk Capital à Lee Equity Partners pour 139 millions de dollars, mais continuera à fournir son papier à l'AGM dirigée par John Boylan après avoir renouvelé et étendu son accord de capacité jusqu'à la fin de 2031.

nL6N3VN0FR

** Le mineur australien Predictive Discovery < PDI.AX > et la société canadienne Robex Resources < RBX.V > ont annoncé qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'une transaction de 2,35 milliards de dollars australiens () et de 1,55 milliard de dollars canadiens (), créant ainsi un producteur d'or de niveau intermédiaire en Afrique de l'Ouest.

nL5N3VM0BN

** La société de technologie spatiale Firefly Aerospace < FLY.O > va acquérir la société de technologie de sécurité nationale SciTec pour environ 855 millions de dollars, a déclaré la société dimanche, quelques mois seulement après sa cotation au Nasdaq, améliorant ainsi son portefeuille à un moment où les programmes militaires et civils américains suscitent un intérêt accru de la part des investisseurs.

nL2N3VM05Z

** QatarEnergy a convenu avec Shell < SHEL.L > d'acquérir une participation de 27 % dans un bloc au large de l'Égypte auprès de la compagnie pétrolière et gazière, a-t-elle déclaré dans un communiqué dimanche.

nL2N3VM01W

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ARES MGT RG-A
150,135 USD NYSE -1,46%
COMERICA INC
79,348 USD NYSE +12,45%
EDP RENOVAVEIS
12,3200 EUR Euronext Lisbonne +1,40%
FIFTH THIRD BANC
43,4300 USD NASDAQ -2,21%
FIREFLY
29,4600 USD NASDAQ +7,64%
Gaz naturel
3,32 USD NYMEX -0,36%
Pétrole Brent
65,39 USD Ice Europ +1,60%
Pétrole WTI
61,63 USD Ice Europ +1,55%
ROBEX RES
4,120 CAD TSX Venture +2,74%
SHELL
2 728,750 GBX LSE +0,97%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • GE AEROSPACE : L'indécision domine
    GE AEROSPACE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 06.10.2025 16:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Une puce de Nvidia, aussi appelée GPU (Graphic processing unit), le 23 février 2024 ( AFP / JOEL SAGET )
    Puces: la concurrence s'anime derrière Nvidia dans la course à l'IA
    information fournie par AFP 06.10.2025 16:02 

    La révolution de l'intelligence artificielle (IA) générative a aiguisé les appétits des concurrents de Nvidia , qui cherchent à rattraper leur retard sur le géant des puces dédiées à l'IA. Inconnu du grand public il y a encore trois ans, Nvidia affiche aujourd'hui ... Lire la suite

  • Le siège de TotalEnergies, à la Défense. (Crédit: / Adobe Stock)
    TotalEnergies et Veolia renforcent leur coopération environnementale
    information fournie par Zonebourse 06.10.2025 15:53 

    TotalEnergies et Veolia indiquent avoir signé un protocole d'accord pour intensifier leur coopération dans la transition énergétique et l'économie circulaire, en ligne avec leurs démarches de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'empreinte ... Lire la suite

  • Un homme marche à Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, les yeux rivés sur l'IA
    information fournie par Reuters 06.10.2025 15:47 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, malgré le "shutdown" qui entre dans son sixième jour sans accord budgétaire en vue, alors que les investisseurs concentrent leur attention sur les valeurs de l'intelligence artificielle (IA). Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank