((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Fifth Third, Qualtrics, Ares Management, SiriusPoint Mises à jour: Ardian)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT lundi:

** Fifth Third < FITB.O > a accepté d'acheter le banque régional Comerica < CMA.N > dans une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars, créant le neuvième plus grand banque américain avec une présence robuste dans le Midwest.

nL3N3VN0HY

** Qualtrics, le fabricant de logiciels d'enquête sur les clients utilisant l'IA, a accepté de racheter la société d'études de marché Press Ganey Forsta dans le secteur de la santé, pour un montant de 6,75 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times, citant des personnes familières de l'affaire.

nL3N3VN0H6

** La société d'investissement française Ardian rachète à I Squared Capital l'un des plus grands fournisseurs d'énergie irlandais, Energia Group, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué, pariant sur un fournisseur d'énergie prêt à servir l'industrie de l'IA en plein essor.

nL3N3VN058

** Ares Management < ARES.N > a déclaré qu'un fonds géré par son unité Infrastructure Opportunities a acquis une participation de 49 % dans une plateforme diversifiée d'énergie renouvelable aux États-Unis auprès d'EDP Renovaveis < EDPR.LS > (EDPR), évaluant l'entreprise à environ 2,9 milliards de dollars.

nL3N3VN0I7

** SiriusPoint a accepté de vendre sa participation de 49 % dans Arcadian Risk Capital à Lee Equity Partners pour 139 millions de dollars, mais continuera à fournir son papier à l'AGM dirigée par John Boylan après avoir renouvelé et étendu son accord de capacité jusqu'à la fin de 2031.

nL6N3VN0FR

** Le mineur australien Predictive Discovery < PDI.AX > et la société canadienne Robex Resources < RBX.V > ont annoncé qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'une transaction de 2,35 milliards de dollars australiens () et de 1,55 milliard de dollars canadiens (), créant ainsi un producteur d'or de niveau intermédiaire en Afrique de l'Ouest.

nL5N3VM0BN

** La société de technologie spatiale Firefly Aerospace < FLY.O > va acquérir la société de technologie de sécurité nationale SciTec pour environ 855 millions de dollars, a déclaré la société dimanche, quelques mois seulement après sa cotation au Nasdaq, améliorant ainsi son portefeuille à un moment où les programmes militaires et civils américains suscitent un intérêt accru de la part des investisseurs.

nL2N3VM05Z

** QatarEnergy a convenu avec Shell < SHEL.L > d'acquérir une participation de 27 % dans un bloc au large de l'Égypte auprès de la compagnie pétrolière et gazière, a-t-elle déclaré dans un communiqué dimanche.

nL2N3VM01W