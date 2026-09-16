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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 15:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Infineon Technologies)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13 h 30 GMT:

** Infineon Technologies IFXGn.DE a accepté de céder ses activités NOR Flash et F-RAM à la société taïwanaise Winbond Electronics, a annoncé mercredi le fabricant allemand de puces.

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** Starbucks Corp SBUX.O envisage de céder une participation majoritaire dans ses activités japonaises dans le cadre d’une opération potentielle qui pourrait valoriser le plus grand marché international géré en propre par la chaîne de cafés à environ 3 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

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** La société de capital-investissement Kelso & Co étudie la vente de sa participation majoritaire dans le groupe de réassurance traditionnel Premia Holdings, ont indiqué des sources à The Insurer.

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** La société australienne Reliance Worldwide RWC.AX a annoncé avoir accepté une offre de rachat de 2,9 milliards de dollars émanant de la société d’investissement internationale Brookfield BN.TO , mais continuera à rechercher d’autres propositions de la part de tiers.

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** La société NFP, filiale d’Aon, a racheté Moores Insurance Management, une société de gestion des risques multidisciplinaire basée à Minneapolis, dans le Minnesota, afin de renforcer ses capacités dans la région des “Twin Cities”.

nL6N45718Z

** Arthur J Gallagher a racheté la société McMillan Insurance & Bonding, basée à Englewood, dans le Colorado, qui exerce ses activités sous le nom d'Innovise Business Consultants, a annoncé mardi le courtier.

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** Keystone a racheté Infinity Assurance Group (IAG), dont le siège social se trouve dans le comté d’Orange, en Californie, a annoncé mardi la plateforme américaine de courtage en assurance.

nL6N4570VP

** La société singapourienne Grab GRAB.O a déclaré mardi qu’elle allait acquérir Atome Financial, fournisseur de services “achetez maintenant, payez plus tard” (BNPL), dans le cadre d’une opération qui pourrait valoriser la cible à hauteur de 4,5 milliards de dollars, accélérant ainsi son expansion dans le secteur du crédit à la consommation en Asie du Sud-Est.

nL4N4570QB

Fusions / Acquisitions

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GHL RG-A
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INFINEON TECHNOLOGIES
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STARBUCKS
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