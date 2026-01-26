((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Eaton et Platform Group)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 20:45 GMT lundi:

** La société de gestion de l'énergie Eaton Corp ETN.N a déclaré qu'elle prévoyait de se séparer de ses activités automobiles sous-performantes pour se concentrer sur les activités plus rentables des systèmes d'alimentation pilotés par l'IA, de l'aérospatiale et de la défense.

** The Platform Group SE & Co. KGaA TPG0n.DE a déclaré avoir l'intention d'acquérir AEP Pharma Group, le nouveau groupe Pharma devant générer des revenus supérieurs à 1,1 milliard d'euros (1,31 milliard de dollars).

** La vente potentielle du producteur d'aluminium brésilien Companhia Brasileira de Aluminio CBAV3.SA progresse, bien que les discussions avec Emirates Global Aluminium se soient ralenties, selon deux personnes au fait du dossier.

** Century Aluminum < CENX.O > prendra une participation de 40 % dans le projet d'Emirates Global Aluminium visant à construire la première fonderie d'aluminium primaire aux États-Unis depuis près de 50 ans, ont indiqué les deux sociétés.

** La société d'informatique quantique IonQ < IONQ.N > a déclaré qu'elle achèterait le fabricant de puces SkyWater Technology < SKYT.O > pour environ 1,8 milliard de dollars, dans le cadre d'une opération qui permettrait d'internaliser la fabrication de semi-conducteurs et de stimuler le développement de sa prochaine génération de processeurs quantiques.

** La société d'énergie XRG d'Abu Dhabi a déclaré qu'elle achetait une participation supplémentaire de 7,6 % dans deux trains de gaz naturel liquéfié du projet Rio Grande LNG au Texas, renforçant ainsi son investissement dans l'une des plus grandes installations d'exportation au monde.

** La société hongroise MOL < MOLB.BU > a accepté de payer jusqu'à 1 milliard d'euros (1,19 milliard de dollars) pour acheter une participation majoritaire dans la société pétrolière serbe NIS < NIIS.BEL > à ses propriétaires russes, a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic.

** Zijin Gold < 2259.HK > achètera la société canadienne Allied Gold < AAUC.TO > pour environ 5,5 milliards de dollars canadiens (4,02 milliards de dollars) en espèces, ont déclaré les sociétés, alors que le mineur chinois accélère son expansion mondiale sur fond de prix record du métal jaune.

** Leidos Holdings < LDOS.N > a déclaré qu'il achèterait la société de conception d'énergie ENTRUST Solutions Group à la société de capital-investissement Kohlberg pour environ 2,4 milliards de dollars, alors qu'il cherche à étendre ses offres d'ingénierie pour les clients des services publics.

** La société de capital-investissement CVC < CVC.AS > a accepté d'acheter le gestionnaire de crédit américain Marathon pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,2 milliard de dollars, dans le cadre de la dernière transaction en date sur le marché du crédit privé, qui se consolide rapidement.

** Les actions de Spire Healthcare SPI.L ont bondi de 20% après que le groupe hospitalier privé britannique a confirmé au cours du week-end qu'il était en pourparlers préliminaires avec plusieurs sociétés de rachat, y compris Bridgepoint et Triton, pour "explorer les options stratégiques".

** La banque privée suisse EFG International < EFGN.S > a déclaré qu'elle allait acquérir Quilvest Switzerland Ltd, une banque privée suisse ayant des liens de longue date avec l'Amérique latine.

** Le groupe EP de l'investisseur tchèque Daniel Kretinsky a déclaré qu'il prévoyait de lancer une offre volontaire pour prendre le contrôle de Fnac Darty FNAC.PA , l'évaluant à 1,1 milliard d'euros (1,3 milliard de dollars), ce qui a entraîné une hausse de 18% des actions du distributeur français.

** Merck < MRK.N > n'est plus en discussions pour acheter le développeur de médicaments contre le cancer Revolution Medicines < RVMD.O >, a rapporté le Wall Street Journal dimanche.

