Face à Trump, l'extrême droite française, dans tous ses états, désunie

Éric Zemmour, chef du parti Reconquête, le 12 janvier 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Nouveau révélateur des dissensions de l'extrême droite française, Donald Trump y suscite toute la panoplie des réactions: si Eric Zemmour continue de s'en revendiquer, Marion Maréchal s'accroche à quelques "combats communs", tandis que Jordan Bardella cherche à se dissocier d'un allié devenu encombrant.

Dans la famille nationaliste, il y a les trumpistes décomplexés. Eric Zemmour est de ceux-là, qui "ne renie pas" son soutien de longue date au président américain, même quand sa police de l'immigration tue deux personnes en trois semaines dans la ville de Minneapolis.

Bien au contraire, le président du parti Reconquête "approuve globalement la politique d'immigration" de la Maison Blanche, qui est "un immense succès". Et pour cause, puisqu'il y voit la mise en oeuvre de la "remigration" qu'il dit être "le seul à défendre" dans l'Hexagone.

Disant se sentir "très proche" du vice-président américain JD Vance, M. Zemmour a même affirmé dimanche sur BFMTV qu'il "incarne en France ce mouvement de pensée" -baptisé MAGA ("Make America Great Again") outre-Atlantique- qui porte selon lui l'aspiration des "peuples occidentaux qui ne veulent pas se faire remplacer".

Rhétorique subitement mise à mal par les visées de M. Trump sur le Groenland, d'où l'Américain se verrait volontiers déloger les Danois.

La députée européenne Marion Maréchal, le 24 juin 2025 à Paris ( AFP / Julie SEBADELHA )

Pratiquant un trumpisme plus à la carte, Marion Maréchal préfère donc souligner qu'elle partage "un certain nombre de combats communs avec lui". En l'occurrence: "la lutte contre l'immigration, l'insécurité, le narcotrafic et le +wokisme+", a-t-elle précisé lundi sur France Inter.

Autant de "défis qui nous rassemblent entre Européens et Américains", souligne-t-elle, assumant d'entretenir "des relations" avec le Parti républicain, même si ces alliés "peuvent en parallèle de cela être des concurrents géopolitiques et économiques parfois féroces".

Une brutalité qui peut aussi servir d'inspiration, pour celle qui juge "très intéressant" d'observer comment l'administration Trump démontre que "la volonté politique peut reprendre le pas sur la techno-bureaucratie (et) le gouvernement des juges".

- "L'empire" et le "patriote" -

La posture est plus délicate du côté du Rassemblement national, où Jordan Bardella tente de prendre ses distances avec Washington.

Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, le 13 janvier 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Ainsi, quand il critique l'intervention au Venezuela et la capture de Nicolas Maduro: "Une ingérence manifeste dans les affaires d'un Etat".

Son allié Eric Ciotti s'était à l'inverse réjoui d'une opération qui "sert aussi les intérêts de la France" (contre le narcotrafic aux Antilles et en Guyane) et prouve au passage que "la politique ce n'est pas que des paroles, c'est aussi de l'efficacité".

M. Bardella s'est encore démarqué la semaine dernière, en exhortant l'Union européenne au "rapport de force" face à la "menace" d'annexion du Groenland et au "chantage" américain sur les droits de douane, allant jusqu'à proclamer que la "soumission serait une faute historique".

Aussitôt le jeune président du RN est renvoyé à ses propos passés: "L'élection de Trump est une bonne chose pour les Américains et je me réjouis que les Américains aient fait ce choix", affirmait-il début 2025, juste après le retour au pouvoir du président des Etats-Unis.

Pour s'en justifier un an plus tard, M. Bardella a expliqué jeudi sur CNews avoir "loué le patriotisme de Donald Trump dans une époque où (il) défendait l'intérêt américain", tout en soulignant qu'il "ne défendait ni les intérêts français ni les intérêts européens".

Désormais "extrêmement inquiet" du comportement des Etats-Unis qui "ne se comportent plus comme une nation (mais) comme un empire", il considère donc "naturel" de brandir des "menaces ciblées" pour se protéger, "même face à un patriote comme Donald Trump".

Message relayé par son vice-président Sébastien Chenu, lundi sur Public Sénat: "Les Etats-Unis sont un pays ami et allié, mais on peut tout de même être exigeant (...) Il faut leur tenir la dragée haute".

Le discours a toutefois ses limites: s'il assure que le RN "n'a jamais été trumpiste", le député du Nord reconnaît aussi que "Trump a des côtés séduisants". Ceux d'un chef d'Etat qui "fait ce qu'il dit, se bat pour les intérêts des siens" et possède "cette capacité à faire bouger les lignes qui, effectivement, peut plaire".