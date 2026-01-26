Bourses mondiales: l'Europe reste prudente, Wall Street avance sans crainte

Les marchés boursiers restent prudents avant une semaine riche en événements ( AFP / ANGELA WEISS )

Les Bourses mondiales ont évolué dans des directions divergentes lundi, les places européennes restant sur la défensive tandis que Wall Street s'est montrée impatiente d'accueillir les résultats des géants de la tech.

A New York, le Dow Jones a pris 0,64%, l'indice Nasdaq 0,43% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,50%.

"Il y a une légère anticipation de l'idée" que les géants technologiques "affichent à nouveau de bons résultats", commente auprès de l'AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Microsoft (+0,93%), Meta (+2,06%) et Tesla (-3,09%) partageront leurs performances trimestrielles après la clôture mercredi. Apple (+2,97%) fera de même jeudi.

"Les analystes veulent en savoir plus sur les initiatives en matière d'intelligence artificielle, le rythme des investissements et les bénéfices attendus afin de mieux évaluer si ce thème peut continuer à soutenir le marché", souligne Jose Torres, d'Interactive Brokers.

En Europe, la Bourse de Paris a terminé en petite baisse de 0,15%, Londres est restée à l'équilibre (+0,05%), quand Francfort (+0,13%) et Milan (+0,26%) ont terminé en timide hausse.

"Ce climat de prudence fait suite aux turbulences de la semaine dernière, déclenchées par les menaces douanières surprises du président américain Donald Trump liées au Groenland" à l'encontre de certains pays européens, relève Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

"Bien que cette menace ait depuis été retirée, les investisseurs restent méfiants quant aux conséquences potentielles à long terme sur le commerce mondial si les droits de douane devenaient un outil de négociation récurrent", poursuit-il.

En parallèle, les acteurs du marché attendent la première réunion de politique monétaire de l'année de la banque centrale américaine (Fed), qui doit débuter mardi.

Elle se tiendra dans un contexte tendu, le président de l'institution Jerome Powell ayant révélé début janvier l'existence d'une procédure lancée par le ministère de la Justice contre lui. Il a dénoncé une énième tentative d'intimidation de la Fed par l'exécutif.

L'or dépasse les 5.100 dollars

L'or a poursuivi sa course aux records lundi, franchissant pour la première fois de son histoire le seuil des 5.100 dollars l'once.

Le métal jaune s'est hissé lundi jusqu'à 5.111,07 dollars l'once (31,1 g). Vers 21H45 GMT, il valait 5.012,50 dollars (+0,50%).

La récente envolée de l'or, valeur refuge par excellence, a été soutenue par les tensions autour du Groenland, dont le président américain Donald Trump a dit vouloir s'emparer, promettant à ses alliés européens des taxes douanières en cas d'opposition, avant finalement de lever sa menace, assurant avoir "conçu le cadre d'un futur accord".

L'argent a lui aussi touché un nouveau record lundi à plus de 117 dollars l'once, avant de refluer autour de 103 dollars vers 21H45 GMT.

"Ce mouvement souligne un changement de comportement des investisseurs", relève Daniela Hathorn, analyste pour Capital.com.

"Les métaux précieux ne sont plus considérés uniquement comme des instruments de couverture stratégique, mais de plus en plus comme des réserves de valeur alternatives dans un monde marqué par les fractures politiques, les tensions budgétaires et l'incertitude monétaire", explique-t-elle.

Le prix du gaz flambe

Le gaz naturel américain a atteint lundi un nouveau sommet depuis 2022, à 6,575 dollars par million de British thermal unit (BTU, une unité de mesure anglo-saxonne).

"Cette hausse intervient alors qu’une tempête hivernale frappe les États-Unis, près de la moitié des États ayant déclaré l'état d'urgence", relèvent les analystes d'ING. "Ces conditions extrêmes vont stimuler la demande de chauffage et mettre les infrastructures énergétiques sous pression."

Le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, a lui touché un plus haut depuis mars 2025, à 43,38 euros le mégawattheure (MWh), avant de clôturer à 39,11 euros.

Le yen bondit

Le yen est en grande forme, prenant 0,96% par rapport au billet vert à 154,23 yens pour un dollar vers 21H45 GMT.

"Les anticipations d'une intervention conjointe de la Banque du Japon et de la Fed pour contenir la faiblesse du yen se sont intensifiées", relève Antonio Ruggiero, de Convera.

Selon Bloomberg, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a dit être prête à "prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les mouvements spéculatifs et hautement anormaux" du yen.